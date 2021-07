Ngày 26-7, Quốc hội (QH) bầu các chức danh quan trọng của Nhà nước, Chính phủ.



Với số phiếu tuyệt đối, các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, Thủ tướng, chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao.

Sau khi hoàn tất các thủ tục luật định, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và chánh án TAND Tối cao nước CHXHCN Việt Nam tuyên thệ trước QH, cử tri và nhân dân cả nước.

Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm trọng

Sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trước QH, cử tri và nhân dân. Ông nói: “Tinh thần Diên Hồng là biểu tượng thiêng liêng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về phát huy tiếng nói, quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là những thời khắc có tính quyết định với vận mệnh của đất nước”.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Ảnh: Đ.MINH

Chủ tịch nước khẳng định sẽ luôn giữ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và truyền thống thiêng liêng của dân tộc, vì sự phát triển lớn mạnh, toàn diện và bền vững của đất nước ta.



“Chủ tịch nước sẽ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước” - Chủ tịch nước nói.

Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính thì khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ qua các thời kỳ; xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới, sáng tạo.

“Thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; dân là gốc và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân” - Thủ tướng nói.

Từ tư tưởng dân là gốc, Thủ tướng nói: “Nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của nhân dân để chống dịch thành công”.

Chủ tịch nước “tin vào sức mạnh Diên Hồng”, sự đoàn kết vô địch của dân tộc, quyết tâm của Chính phủ sẽ kiểm soát, đẩy lùi được dịch COVID-19 và Việt Nam tiếp tục làm nên những mốc son phát triển mới.

• Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, sinh năm 1954, quê Quảng Nam. • Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, sinh năm 1958, quê Thanh Hóa. • Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi.

Bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, bảo vệ nhân dân yên bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính xác định những nhiệm vụ trọng tâm, từ xây dựng Đảng, nhà nước pháp quyền XHCN, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, kiểm soát quyền lực... cho đến tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về thể chế để đất nước phát triển.

Thủ tướng xác định giá trị văn hóa, truyền thống, sức mạnh con người Việt Nam là những nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước.

“Lấy con người là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu cao nhất vừa là động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Tuyệt đối không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần” - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cũng khẳng định tiếp tục bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa… kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định nhằm phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

Với tư cách thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ “tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, quan tâm thường xuyên, sâu sắc hiệu quả đối với việc xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, luôn giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân và sẵn sàng bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Chủ tịch nước khẳng định: “Trong bất kỳ trọng trách nào mà Đảng, QH và nhân dân đã giao phó, Chủ tịch nước sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, tích cực lắng nghe, phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn, kiên định ý Đảng lòng dân, coi đó là sức mạnh để đưa đất nước tiến về phía trước”.

Nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp

Được bầu giữ chức vụ chánh án TAND Tối cao, sau lễ tuyên thệ, ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu đây vừa là vinh dự cao cả vừa là trách nhiệm lớn lao. “Tôi trân trọng cám ơn nhân dân, cám ơn Đảng, cám ơn QH vì đánh giá ghi nhận và tín nhiệm này” - ông nói.

Ông hứa khắc ghi lời tuyên thệ trước QH, không ngừng rèn luyện và nêu gương; cùng tập thể lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao phát huy truyền thống; đoàn kết một lòng; tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật; thực hiện đầy đủ nguyên tắc tư pháp tiên tiến.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng hứa sẽ chăm lo xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của TAND; để nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển; để nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải; nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp…

Quốc hội đã bầu phó chủ tịch nước, viện trưởng VKSND Tối cao Ngày 26-7, các đại biểu đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức vụ phó chủ tịch nước. Bà Võ Thị Ánh Xuân, 51 tuổi, cử nhân sư phạm hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công; quê huyện Tịnh Biên, An Giang. QH cũng bầu ông Lê Minh Trí giữ chức vụ viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Minh Trí, 61 tuổi, cử nhân an ninh, cử nhân luật, quê TP.HCM.