Đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ án Trịnh Sướng

Năm 1996, ông Sướng thành lập Công ty TNHH Mỹ Hưng, chuyên kinh doanh xăng dầu. Năm 2015, công an phạt ông Sướng 50 triệu đồng vì hành vi mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện cửa hàng xăng dầu do ông này quản lý ở Gia Nghĩa bán xăng giả nên mở rộng điều tra. Công an xác định từ năm 2017, ông Sướng cùng đồng phạm đã chi 3.000 tỉ đồng để mua dung môi pha với xăng kém chất lượng thành xăng E5, RON 92, RON 95 giả. Mỗi tháng đưa ra thị trường khoảng 6 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng. Theo kết quả giám định, số xăng giả thu giữ đều không đảm bảo chất lượng, có thể làm hỏng động cơ xe.

Ông Trịnh Sướng tại cơ quan công an.