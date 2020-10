Điều tàu hải quân, kiểm ngư tìm kiếm 26 ngư dân

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả bão ở Quảng Nam Chiều tối 28-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới tỉnh Quảng Nam trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 (Molave) gây ra trên địa bàn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao, biểu dương tinh thần quyết liệt vào cuộc của lãnh đạo, các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong việc tập trung ứng phó với cơn bão mạnh, nhờ đó đã giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Phó Thủ tướng thăm, chia sẻ, động viên một gia đình có hoàn cảnh khó khăn (chồng bị bệnh, nhà bị tốc mái do bão). Ảnh: VGP Nhận định tình hình mưa lũ sẽ vẫn phức tạp do hoàn lưu của bão, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Nam hết sức chú ý ứng phó, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Phó Thủ tướng nêu rõ chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tìm kiếm bằng được những trường hợp hiện còn mất tích; giúp người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa; bảo đảm cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.“Tuyệt đối không để người dân màn trời chiếu đất, bị đói, bị thiếu thuốc men” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.