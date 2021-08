Bàn tròn ý kiến:

Ông VŨ TÚ THÀNH, Phó Giám đốc khu vực Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN: Sớm xây dựng và công bố lộ trình mở cửa các lĩnh vực Chúng tôi tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ mục tiêu kép của Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cho rằng cần sớm xây dựng và công bố lộ trình mở cửa dần trở lại với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo khu vực với các mốc thời gian cụ thể. Các mốc thời gian này có thể điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế nhưng bắt buộc phải đặt ra để DN có cơ sở lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Bố trí đủ nhân lực, ngân sách, phương tiện cho đội ngũ hỗ trợ DN ở các địa phương, coi đây là nhiệm vụ quan trọng như cứu người ở tầng cao nhất trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Cứu được một DN là cứu được cả trăm, cả ngàn người.

Ông NGUYỄN ĐỨC GIANG, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam: Sớm phủ vaccine các doanh nghiệp sản xuất, bảo vệ chuỗi cung ứng Sáu tháng đầu năm ngành dệt may xuất khẩu được 18,7 tỉ USD. Sáu tháng cuối năm nay chúng tôi nhận định nếu kiểm soát được dịch thì mục tiêu dệt may xuất khẩu 39 tỉ USD vẫn khó hoàn thành, chỉ có thể đạt ở mức khoảng 32 tỉ USD. Dù vậy, đây vẫn là một thách thức lớn. Tôi cho rằng trong thời điểm hiện nay, việc tiêm vaccine cho người lao động, công nhân là điều rất cần thiết. Công nhân trong các ngành dệt may, thủy sản, da giày cần được tiêm để an tâm sản xuất. Hiện nay, tỉ lệ tiêm vaccine của ngành dệt may còn thấp. Điều này là quan trọng khi khu vực phía Nam tập trung nhiều DN dệt may, kim ngạch xuất khẩu dệt may ở vùng này chiếm tới 62%. Cùng đó là cần khẩn cấp đánh giá thực trạng các ngành công nghiệp để có chính sách phân bổ vaccine hợp lý cho các nhà máy, các DN sản xuất. Làm được như vậy chúng ta mới có thể tránh được đứt gãy chuỗi cung ứng. Khi đó, thách thức không tham gia được chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu là có thể xảy ra.

Ông NGUYỄN TUẤN, chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Hà Nội: Nên hạ cả lãi suất cho vay Tôi nghĩ cách hỗ trợ tốt nhất cho cá nhân, hộ kinh doanh và các DN nhỏ có lẽ là giải pháp giảm thuế VAT, giảm giá xăng dầu, giá điện, hỗ trợ các DN tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu với giá hợp lý. Bởi hiện nay, thực tế các mặt hàng lương thực như heo, gà, rau quả giá gốc rất thấp nhưng khi vận chuyển đến tay người tiêu dùng trong vùng dịch thì giá rất cao do phải chịu nhiều chi phí. Giải pháp khoanh nợ, giãn nợ cũng đã được thực hiện từ năm ngoái nhưng biện pháp cần hơn có lẽ là hạ lãi suất cho các DN. Nếu các DN và cá nhân kinh doanh thua lỗ, không có lãi hoặc phá sản mà ngân hàng lãi lớn thì có thể hơi… khó coi