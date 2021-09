Chiều 10-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman.

Đại sứ bày tỏ sự quan tâm của các nhà đầu tư EU, trong đó có Hà Lan đối với lĩnh vực hợp tác cảng biển, logistics…; tin tưởng nếu được triển khai các dự án sẽ góp phần giảm giá thành vận chuyển, gia tăng dòng hàng từ Việt Nam sang các nước trong khu vực châu Âu và cho biết cảng Rotterdam chiếm khoảng 60% hàng hóa của Việt Nam vào khu vực.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman - Ảnh: VGP

Với mục tiêu đó, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan mong muốn cùng Việt Nam kiểm soát dịch bệnh; thông báo gửi tặng Việt Nam máy thở và số lượng lớn trang thiết bị, vật tư y tế trị giá khoảng 43 tỉ đồng, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và các doanh nghiệp Hà Lan dành cho Việt Nam trong phòng chống COVID-19.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ kiến nghị với Chính phủ, các cơ quan liên quan và doanh nghiệp của Hà Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine qua nhiều hình thức như cho vay hoặc nhượng lại, cũng như hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19 và trang thiết bị y tế cho Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng nhất trí đánh giá, sau một năm triển khai, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã và đang đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại.

Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 và đối tác đầu tư FDI lớn nhất của Việt Nam tại Châu Âu; đề nghị Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và ủng hộ việc gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Trao đổi về hợp tác song phương giữa hai nước, Thủ tướng đánh giá cao trình độ và kinh nghiệm của Hà Lan trong các lĩnh vực thích ứng với biến đối khí hậu, quản lý nước và nông nghiệp bền vững; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với nước biển dâng, sụt lún đất, xói lở bờ biển; phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng thuận thiên.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn hai nước mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác công tư, vận tải đường biển, đường sắt và hàng không để tối ưu hóa trao đổi hàng hóa giữa hai nước, tạo điều kiện cho các mặt hàng nông thủy sản, hoa quả theo thời vụ (nhãn, vải thiều…) của Việt Nam sang thị trường Hà Lan và các nước EU.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp EU và Hà Lan có tiềm năng, công nghệ cao vào kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam; hoan nghênh các nhà đầu tư quốc tế có tiềm năng quan tâm đến dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ.

Thủ tướng cho biết đã giao UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Bộ KH&ĐT khẩn trương hoàn tất thủ tục trên nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua và yêu cầu hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và toàn cầu trong thời gian tới.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Elsbeth Akkerman cho biết Hà Lan ủng hộ các quan điểm của ASEAN, khẳng định mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ chuyển lời mời Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sang thăm lại Việt Nam.