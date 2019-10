Nên sửa quy định thay vì cấm Trước đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia, luật sư đều cho rằng không nên cấm dịch vụ đòi nợ thuê mà nên sửa các quy định hiện hành. TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương, cho rằng: “Trong cuộc sống, thực tế người dân, doanh nghiệp và Nhà nước vẫn phải vay nợ lẫn nhau. Có những chủ thể không trả được nợ hoặc tại một thời điểm chưa thể trả nợ hoặc chây ỳ không muốn trả nợ cũng là một thực tế. Và vì vậy, dịch vụ đòi nợ là một nhu cầu của xã hội.” Luật sư Tạ Minh Trình, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng pháp luật hiện hành quy định tương đối rõ ràng về dịch vụ đòi nợ thuê (Nghị định 104/2007, Thông tư 110/2007). Tuy nhiên, để hạn chế những hành vi biến tướng từ dịch vụ này, cần xem lại tiêu chí người đại diện theo pháp luật, phạm vi và trình tự thực hiện dịch vụ đòi nợ thuê (cấm thị uy, đe dọa hoặc hành vi khác uy hiếp con nợ…)… “Về mặt quản lý, Nghị định 104/2007 chưa quy định về trách nhiệm Bộ Công an trong việc quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Do vậy cần quy định cụ thể hơn thẩm quyền của lực lượng công an về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này!” - ThS Trần Thanh Thảo, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, nêu quan điểm.