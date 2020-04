Liều lĩnh 'ôm' 3kg ma túy đá đi trên quốc lộ, bị cảnh sát bắt

Ngày 30-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ Ngân Văn Đại (45 tuổi, trú bản Noong, xã Tri Lễ, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) vận chuyển trái phép 3 kg ma túy đá.



Ngân Văn Đại tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Từ tháng 2-2020, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về vùng biển Nghệ An và các tỉnh phía Nam nên đã xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra.

Khi Đại ôm thùng ma túy đi trên quốc lộ 1A (đoạn ngã ba Yên Lý, thuộc địa phận xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An), Ban chuyên án Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Đội kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) và Công an huyện Diễn Châu bắt giữ.



Cảnh sát bắt giữ Ngân Văn Đại (giữa) và thu giữ tang vật ba gói ma túy đá.

Tang vật thu giữ trong hành lý của Đại gồm 3 kg ma túy đá, một điện thoại di động dùng để giao dịch mua, bán, vận chuyển ma túy cùng một số vật chứng khác.

Bước đầu, Đại khai rằng do hoàn cảnh khó khăn đã nhận vận chuyển thuê số ma túy đá trên cho một người Lào vào miền Nam tiêu thụ. Mỗi chuyến vận chuyển ma túy trót lọt Đại sẽ được trả tiền công 15 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.