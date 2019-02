Thông tin mới nhất vụ cướp trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây

Sáng 10-2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định) về hành vi Cướp tài sản.

Nghi can Tuấn Anh và Nam được xác định tham gia trực tiếp vụ cướp táo tợn 2,2 tỷ đồng tại Trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Qua điều tra, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội và địa điểm cất giấu tài sản. Công an tỉnh Đồng Nai đã thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng, còn mấy chục triệu đồng có thể do hai đối tượng đã tiêu xài trong quá trình lẩn trốn. Đến nay, Công an chưa phát hiện được đồng phạm liên quan đến vụ án.



Hai đối tượng tham gia trực tiếp vụ cướp táo tợn tại trạm thu phí.

Đại tá Nguyễn Văn Kim cho biết thêm, về hành vi mua bán, sử dụng trái phép súng đạn, Công an đang củng cổ hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.



Như PLO.VN đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 7-2 (mung 3 Tết), khi nhân viên trạm thu phí đang giao ca và thực hiện việc kiểm tiền thì bất ngờ có hai đối tượng bịt mặt đột nhập phòng kế toán dùng súng và dao khống chế nhân viên rồi cướp số tiền đựng trong két sắt và trên bàn là 2,22 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định các đối tượng nhanh chóng thực hiện hành vi cướp tài sản trong khoảng sáu phút. Hai đối tượng đột nhập từ phía sau vườn cao su leo qua tường rào, sau đó đột nhập cửa sổ vào phòng kế toán.

Ngay sau đó một đối tượng đã nổ súng bắn vào máy tính uy hiếp và một đối tượng khác dùng cán dao đánh vào cổ một nhân viên, sau đó khống chế và cướp tiền để trong két sắt trên bàn bỏ vào ba lô và tẩu thoát ra ngoài.

Qua điều tra, công an xác định và bắt giữ Tuấn Anh và Nam tại ga Sài Gòn khi chúng đang mua vé lên tàu để lẩn trốn.