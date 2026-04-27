TP.HCM sẽ luân chuẩn cán bộ, viên chức sở ngành về cấp xã 27/04/2026 10:36

(PLO)- TP.HCM sẽ thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; triển khai các hình thức đặc thù tuyển dụng cán bộ để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cấp cơ sở; luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành về công tác tại cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bảo đảm các vị trí việc làm tại các phòng, ban chuyên môn

Tại Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở là khâu đột phá trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Trong đó xác định vai trò, trách nhiệm của ban thường vụ, cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đồng thời cải thiện hiệu quả thực thi nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã. Bố trí đủ số lượng biên chế cấp xã theo quy định, bảo đảm các vị trí việc làm theo các lĩnh vực tại các phòng, ban chuyên môn thuộc cấp xã đều được bố trí cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác phù hợp.

Về mục tiêu, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra nhiều con số cụ thể đến năm 2030.

Theo đó, 100% bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã không là người địa phương; 100% cán bộ, công chức, viên chức cơ sở có trình độ chuyên môn đại học trở lên; 100% cán bộ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo chức danh lãnh đạo, quản lý...

TP.HCM cũng sẽ đảm bảo cơ cấu, tỉ lệ quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã: Cán bộ trẻ dưới 42 tuổi từ 20% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên; cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ khoảng 5% - 10%; phải có cán bộ nữ trong quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Từ 20% - 25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp xã dưới 42 tuổi; tỉ lệ cấp ủy viên nữ từ 20% - 25% và có cán bộ nữ trong ban thường vụ.

Với mục tiêu này, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực và siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng bí thư cấp ủy và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng quản trị hiện đại. TP sẽ chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy cán bộ đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc, đủ số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

Cụ thể hơn, TP.HCM sẽ đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị định kỳ hằng quý, hằng năm. Hoàn thiện hệ thống đánh giá, xếp loại cán bộ cấp xã định kỳ, đảm bảo thực chất theo hướng đa chiều, định lượng phù hợp với từng chức danh.

TP cũng công khai kết quả đánh giá cán bộ theo quy định. Xây dựng, ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu suất công tác (KPIs) đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm kiến tạo hệ thống đánh giá khách quan, minh bạch dựa trên sản phẩm cụ thể.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức công vụ, cơ chế chính sách khen thưởng, kỷ luật, đánh giá năng lực cán bộ dựa trên việc thực hiện đạo đức công vụ. Xây dựng, hoàn thiện khung năng lực, tiêu chí, tiêu chuẩn vị trí việc làm cho từng chức danh, từng nhóm công việc tại cấp xã...

Triển khai hình thức đặc thù tuyển dụng cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đưa ra nhóm giải pháp về công tác quy hoạch, sắp xếp đội ngũ cán bộ.

Chú trọng xây dựng quy hoạch cán bộ có tầm nhìn dài hạn; định kỳ hằng năm thực hiện công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch các chức danh cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; đảm bảo tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, theo hướng “động - mở” nhằm chuẩn bị sớm nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho địa phương.

Sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ cấp xã theo năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy được sở trường, bảo đảm khách quan, minh bạch, phù hợp với quy hoạch, vị trí việc làm và nhu cầu tổ chức. Thực hiện sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ phải gắn với quy hoạch cán bộ.

TP.HCM cũng sẽ đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ; nghiên cứu tổ chức thi tuyển cạnh tranh, minh bạch, đúng quy định; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; triển khai các hình thức đặc thù tuyển dụng cán bộ để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cấp cơ sở (khi có hướng dẫn của Trung ương).

Rà soát, căn cứ kết quả đánh giá cán bộ để thực hiện điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã theo năng lực, vị trí việc làm nhằm cơ cấu lại số cán bộ địa phương chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

TP sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành TP về công tác tại cấp xã trên cơ sở chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm lĩnh vực công tác; quan tâm đưa cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng phát triển về công tác tại các phường, xã.

Nhóm giải pháp về biên chế, xây dựng vị trí việc làm, TP sẽ xây dựng đề án vị trí việc làm công chức, viên chức; hoàn thiện khung năng lực, tiêu chí, tiêu chuẩn vị trí việc làm cho từng chức danh, từng nhóm công việc tại cấp xã đồng bộ, sát thực tiễn.

TP.HCM bảo đảm mỗi vị trí đều có mô tả công việc, tiêu chí đánh giá rõ ràng, minh bạch, làm cơ sở để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự; quản lý công việc và thực thi nhiệm vụ. Xây dựng, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, các phần mềm phục vụ công tác quản lý nhân sự, xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức liên thông từ TP đến cơ sở; phát triển các phần mềm quản lý công việc và phục vụ các nhiệm vụ cơ bản của cán bộ, công chức cấp cơ sở (báo cáo, thống kê số liệu...)

TP cũng đầu tư phát triển ứng dụng AI, chatbox, trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, giảm áp lực công việc; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ, công chức khách quan, minh bạch…