Chiều 27-6, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và các bộ trưởng.

Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, ông Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cho biết sáu tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương lân cận tác động lớn đến điều hành, quản lý, cũng như công tác phòng dịch Covid-19 nhưng kinh tế Đồng Nai sáu tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tốt.



Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTĐN.

Trong đó, xuất khẩu tăng 34,2% so với cùng kỳ; cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 37.049 tỷ đồng, đạt 79% dự toán năm và tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 764,2 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai kiến nghị với Chính phủ khi có vaccine Covid-19 sẽ ưu tiên cho Đồng Nai, vì tỉnh có đến 1,2 triệu công nhân với 32 khu công nghiệp, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các địa phương lân cận rất cao. Nếu dịch lây vào khu công nghiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Do đó, tỉnh Đồng Nai đề xuất Chính phủ, Bộ Y tế giao Viện Pasteur TP.HCM hỗ trợ Sở Y tế tỉnh tiến hành thẩm định thêm 4 phòng xét nghiệm đủ điều kiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định vi rút SARS-CoV-2 để đáp ứng yêu cầu khi dịch bùng phát.

Kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả mà tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, trong đó có công tác phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tỉnh còn một số hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa đạt so với dự kiến; giải ngân đầu tư công còn thấp; tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn dự báo đang có chiều hướng phức tạp.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cần tập trung phân tích, đánh giá để khắc phục khó khăn, phát huy tối đa những kết quả đã đạt được để làm tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Về tình hình dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng nhận định, ở các địa phương lân cận sẽ ảnh hưởng trực tiếp và tạo áp lực cho tỉnh Đồng Nai. Do đó, tỉnh cần chuẩn bị tâm thế, lên sẵn các phương án để chuẩn bị đối phó với tất cả các tình huống, kể cả các tình huống xấu nhất để thực hiện các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc và tỉnh đề ra.

“Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tỉnh Đồng Nai cần chủ động tấn công bằng việc xét nghiệm thần tốc, cách ly nhanh, điều trị tích cực, nhanh chóng ổn định tình hình. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng dịch trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, dứt khoát không để dịch bệnh lây lan vào khu công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi sản xuất toàn cầu”, - Thủ tướng Phạm Minh nói.

Cũng theo Thủ tướng, dựa vào tình hình thực tế, tỉnh có thể triển khai các biện pháp khống chế dịch bằng cách phong tỏa hẹp, giãn cách rộng. Khi đã phong tỏa phải tiến hành xét nghiệm thần tốc bằng kháng nguyên nhanh, sớm phát hiện ca nhiễm bệnh để cách ly, đưa ra khỏi nhà máy, cộng đồng. Thực hiện thí điểm cách ly tại nhà đối với F0 không có triệu chứng và các F1, kiểm soát, quản lý chặt để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu cách ly tập trung khi phải cách ly nhiều người cùng lúc.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng đã thăm và làm việc tại Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không không quân.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan khẩn trương đánh giá tác động môi trường và xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa nhanh hơn nữa nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân quanh khu vực sân bay Biên Hòa và các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây.