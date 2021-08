Trong ngày 26-8, 149 người cơ nhỡ, lang thang xin ăn sinh sống nơi công cộng tiếp tục được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM. Tính từ ngày 11-7 đến hết ngày 26-8 đã có tổng số 452 người được đưa vào trung tâm này.

Riêng với Cơ sở xã hội Thanh Thiếu niên 2 đã tiếp nhận tiếp tục 13 người cai nghiện ma tuý trong ngày 26-8. Kể từ 11-7 đến 26-8 đã có tổng cộng 140 người cai nghiện ma túy được tiếp nhận tại đây.

Tiêm vaccine cho người vô gia cư tại khu lưu trú tập trung ở trường THCS Nguyễn Huệ, quận 4. Ảnh: MINH TÂM

Liên quan đến vấn đề an sinh xã hội với các túi an sinh, gói hỗ trợ tiền mặt, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, đã có những chia sẻ cụ thể tại buổi họp báo thông tin phòng, chống dịch vào chiều 26-8.

Ông Hải cho biết: trước khi có COVID-19 xảy ra, TP có 53.000 hộ nghèo và cận nghèo, tương đương khoảng 170.000 người. Quy định thu nhập nghèo là dưới 36 triệu đồng/người/năm. Khi COVID-19 xảy ra, công nhân thất nghiệp, tiệm sửa xe hằng ngày thu nhập 5-6 triệu không còn sửa, chủ nhà cho thuê giờ không còn cho thuê nhà được… họ thành người lao động có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Ước tính số người khó khăn do đại dịch ở TP.HCM từ 3 đến 4 triệu người.

TP sẽ chi ngân sách cho người khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19, phấn đấu chi trước 30-8; mỗi hộ 1,5 triệu đồng. Bên cạnh chi ngân sách bằng tiền mặt, TP cũng đã có 2 triệu túi an sinh mỗi túi trị giá 300.000đ. Sáng 26-8, TP vừa ký tiếp văn bản quy định nếu hộ nào đã nhận túi an sinh 300.000đ sẽ nhận tiếp 1,2 triệu tiền mặt. Với người chưa nhận túi an sinh thì sẽ nhận luôn 1,5tr/hộ dân.

Khử khuẩn khu lưu trú tập trung trước khi đón người vô gia cư ở quận 4.

Việc hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch và túi an sinh nhận được sự quan tâm rất lớn của bà con. Cụ thể trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời đã có hơn 400.000 người dân đăng ký gói nhu cầu an sinh xã hội thông qua hướng dẫn.

“Ban tổ chức sẽ tập hợp thông tin gửi về các quận, huyện, TP. Thủ Đức với phương cách giải quyết tối đa và nhanh nhất để hổ trợ đến với bà con. Tuy nhiên, phần xác minh thông tin khó, bà con có khi không ghi địa chỉ nhà, điện thoại… vì thế có những trường hợp trong danh sách nhưng chưa được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và cải tiến để tăng tương tác hỏi đáp, tổ chức thêm chuyên đề y tế, an sinh xã hội… cho chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời”, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM, chia sẻ về chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời.