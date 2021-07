Ngày 9-7, ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Nhiều nơi thực hiện nghiêm các quy định giãn cách nhưng một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân tụ tập buôn bán tự phát.



Xe cộ xếp hàng dài chờ xuất trình giấy thông hành khi qua chốt kiểm soát

dịch COVID-19 tại chân cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), chiều 9-7. Ảnh: HOÀNG GIANG

Mạnh tay xử lý tụ tập, buôn bán tự phát



Ở Hóc Môn, trên đường Nguyễn Thị Sóc (giáp ranh giữa xã Xuân Thới Đông và xã Bà Điểm), khoảng 1 km ngay gần chợ đầu mối có nhiều điểm bày rau củ quả và các loại thủy hải sản ra đường, vỉa hè để bán. Có người đeo khẩu trang sai cách hoặc không đeo khẩu trang. Có người chạy xe máy bán rau lưu động.

Gần giao lộ Nguyễn Thị Sóc và quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Đông), khoảng 10 người tụ tập buôn bán.

Dọc tuyến đường Nguyễn Thị Sóc, không khó để ghi nhận cảnh tụ tập buôn bán bất chấp Chỉ thị 16, giãn cách xã hội.

Đến khoảng 9 giờ, nhiều người buôn bán hô hoán, bỏ chạy vì sự xuất hiện của tổ công tác UBND xã Bà Điểm gồm lực lượng trật tự đô thị, công an, lãnh đạo xã… Có tiểu thương tự phát bỏ lại rau củ quả… để tránh bị xử phạt.

Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, ô tô của tổ công tác xã Bà Điểm chất nhiều rau củ quả tạm giữ của người dân tụ tập buôn bán. Tất cả sau đó được đưa về trụ sở UBND xã để phục vụ xử lý tiếp theo.

Tuy nhiên, khi tổ công tác của xã Bà Điểm đang xử lý mạnh tay thì phía thuộc địa bàn xã Xuân Thới Đông vẫn có người dân buôn bán và lát sau tổ công tác của xã Xuân Thới Đông xuất hiện.

Theo ông Huỳnh Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Đông, xã kiên quyết xử lý mạnh tay với các trường hợp tụ tập buôn bán tự phát. Tuy nhiên khi thấy lực lượng thì người dân chạy, bỏ lại hàng hóa.

Còn tại Phú Nhuận, ghi nhận tại địa bàn phường 9, lực lượng liên ngành ra quân xử lý những trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng, không mang khẩu trang.

Trong buổi sáng cùng ngày, tổ kiểm tra liên ngành quận Phú Nhuận phối hợp với UBND phường 9 đã lập biên bản bốn trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. UBND quận Phú Nhuận thành lập 65 chốt kiểm soát (mỗi phường năm chốt), 29 tổ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Áp lực tại các chốt khá lớn do đa số người dân không nắm thông tin nên lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để giải thích. Giá như có các băng rôn kích thước lớn hướng dẫn người dân và thông báo kỹ việc phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được di chuyển sẽ bớt áp lực. Một cán bộ tại chốt kiểm soát dịch ở chân cầu Vĩnh Bình

Các cửa ngõ kiên quyết yêu cầu phải có giấy xét nghiệm

Chiều 9-7, ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại ngã tư Ba Làng, giáp ranh giữa tỉnh Long An và huyện Bình Chánh, TP.HCM, lưu lượng phương tiện ra vào cửa ngõ phía Tây TP.HCM khá vắng vẻ. Dọc quốc lộ 1, chủ yếu là ô tô, xe tải, ít xe máy qua lại.

Lực lượng chức năng bố trí CSGT, cơ động, thanh tra giao thông, quản lý thị trường, đoàn thanh niên… thuộc tỉnh Long An kiểm tra ô tô từ khoảng cách xa so với chốt kiểm soát của lực lượng phía TP.HCM.

Có nhiều người đi từ Bình Chánh, TP.HCM xuống Long An mà không mang theo giấy tờ phải quay đầu xe, không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào.

Có người trú huyện Bến Lức, Long An sang Bình Chánh nhưng không mang theo giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 thì không được vào. Khi quay lại Long An ở phía làn đường ngược lại (thuộc tỉnh Long An - PV) thì không được cho qua. Lực lượng chức năng tỉnh Long An yêu cầu phải liên hệ với chủ nhà gửi thông tin đang tạm trú ở Long An mới được qua chốt.

Hầu hết những người không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính đều phải quay về Long An.

Ở chốt kiểm dịch tại chân cầu Đồng Nai (quốc lộ 1A, TP.HCM), lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu người đi ô tô, xe máy khi vào địa phận TP.HCM phải xuất trình giấy xác nhận âm tính với COVID-19, trường hợp không có giấy sẽ bị yêu cầu quay đầu xe.

Còn tại chốt kiểm soát ở chân cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), tất cả người điều khiển phương tiện xe máy, ô tô, xe tải đều phải xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được phép di chuyển. Với các trường hợp giấy xét nghiệm quá thời hạn ba ngày hoặc không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 sẽ được yêu cầu quay lại.•

Tổ COVID-19 cộng đồng tuần tra, giám sát 24/24 giờ Tại quận Bình Tân, chủ tịch quận này đã chỉ đạo chủ tịch UBND 10 phường phối hợp với công an quận thành lập chốt kiểm soát tại các khu phố, tuyến đường trọng điểm, khu vực trọng điểm trên địa bàn phường. Mỗi phường thành lập 4-7 đội tuần tra, giám sát 24/24 giờ, không để xảy ra việc tập trung đông người, xử nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch, đặc biệt là lỗi người dân ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng; tập trung kiểm tra tại nhà nhà trọ, nhà lưu trú có 20 phòng trở lên. Các phường cũng thành lập bổ sung tổ COVID-19 cộng đồng theo hướng cứ 100 hộ dân thì có một tổ COVID-19 cộng đồng, nâng cao vai trò của bí thư, trưởng khu phố và cán bộ khu phố. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND quận 10, cho biết đã chỉ đạo chủ tịch 14 phường triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. “Tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp chống dịch tại địa bàn dân cư, xử phạt nghiêm, không nhắc nhở đối với các trường hợp vi phạm” - bà Hường nhấn mạnh... LÊ THOA