Thông báo quan trọng của TAND TP.HCM 01/07/2025 16:59

Ngày 1-7, TAND TP.HCM đã có thông báo về việc TAND hai cấp TP.HCM chính thức đi vào hoạt động theo Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 về việc thành lập TAND cấp tỉnh, TAND khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của TAND cấp tỉnh, TAND khu vực.

Để đảm bảo việc phục vụ Nhân dân được xuyên suốt, thuận lợi, TAND TP.HCM thông báo TAND hai cấp TP.HCM sẽ hoạt động như sau:

Thành lập 3 trụ sở TAND TP.HCM

TAND TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất TAND TP.HCM, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TAND tỉnh Bình Dương. Chánh án: Ông Lê Thanh Phong

- Trụ sở chính tại TAND TP.HCM. Địa chỉ: Số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.

- Trụ sở 1 tại TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 216 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TP.HCM.

- Trụ sở 2 tại TAND tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Số 559 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Thẩm quyền giải quyết đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài, TAND TP.HCM có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 9 tỉnh, thành phố, bao gồm: TP Cần Thơ, TP.HCM và các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Trụ sở chính của TAND TP.HCM: Số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Thẩm quyền, trụ sở chính của 19 TAND khu vực TP.HCM

1. TAND khu vực 1 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Nguyễn Quang Huynh

Trụ sở chính: Số 6 Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội.

Thẩm quyền đối với vụ việc phá sản đối với 9 tỉnh, thành phố, gồm: TP Cần Thơ, TP.HCM và các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Thẩm quyền đối với vụ việc sở hữu trí tuệ đối với 14 tỉnh, thành phố, gồm: TP Cần Thơ, TP.HCM và các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Vĩnh Long và Thừa Thiên Huế.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND quận 1, quận 3, quận 4.

2. TAND khu vực 2 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Nguyễn Thành Vinh

Trụ sở chính: 1400 đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 12 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của TAND TP Thủ Đức.

3. TAND khu vực 3 – TP.HCM:

Chánh án: Ông Cô Hồng Mười

Trụ sở chính: 642 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND quận 5, quận 6, quận 11.

4. TAND khu vực 4 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Cao Thanh Hùng

Trụ sở chính: 27 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 9 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND quận 10, Tân Bình.

5. TAND khu vực 5 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Phạm Tuấn Anh

Trụ sở chính: 457 Bạch Đằng, phường Gia Định, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 8 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND quận Bình Thạnh, Phú Nhuận.

6. TAND khu vực 6 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Huỳnh Thạch Vũ

Trụ sở chính: 424 A đường Nguyễn Bình, ấp 1, xã Nhà Bè, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Nhà Bè, Hiệp Phước, Thạnh An.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ.

7. TAND khu vực 7 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Nguyễn Văn Bình

Trụ sở chính: 416/2 Dương Quảng Hàm, Phường An Nhơn, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND quận Gò Vấp, quận 12.

8. TAND khu vực 8 - TP.HCM:

Chánh án: Bà Nguyễn Ngọc Thương

Trụ sở chính: 77B, tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND huyện Củ Chi, Hóc Môn.

9. TAND khu vực 9 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Nguyễn Đức Phước

Trụ sở chính: 422/1 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND quận Tân Phú, Bình Tân.

10. TAND khu vực 10 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Nguyễn Văn Thanh

Trụ sở chính: Số 4 đường 3 Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt, TP.HCM

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND huyện Bình Chánh, quận 8.

11. TAND khu vực 11 - TP.HCM:

Chánh án: Bà Trần Thị Mỹ Dung

Trụ sở chính: Số 989 đường 2/9, Phường Phước Thắng, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 6 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Côn Đảo, Long Sơn.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND TP Vũng Tàu, huyện Côn Đảo.

12. TAND khu vực 12 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Nguyễn Minh Nghĩa

Trụ sở chính: 539 đường Phạm Văn Đồng, phường Bà Rịa, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 8 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tam Long, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải, Châu Pha.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND huyện Phú Mỹ, TP Bà Rịa.

13. TAND khu vực 13 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Nguyễn Trường Mạnh.

Trụ sở chính: Quốc lộ 55, khu phố Long Sơn, xã Long Điền, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Phước Hải, Long Hải, Đất Đỏ, Long Điền.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của TAND huyện Long Đất.

14. TAND khu vực 14 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Đào Đức Thiện.

Trụ sở chính: 367 đường Hùng Vương, xã Ngãi Giao, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 12 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Bình Châu.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND huyện Châu Đức, Xuyên Mộc.

15. TAND khu vực 15 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Hoàng Huy Toàn

Trụ sở chính: Số 27 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Bình Dương, Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một, Phú Lợi.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của TAND TP Thủ Dầu Một.

16. TAND khu vực 16 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Nguyễn Minh Hoàng

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 07 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Đông Hòa, Dĩ An, Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND TP Thuận An, Dĩ An.

17. TAND khu vực 17 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Huỳnh Văn Trí

Trụ sở chính: Đường ĐT 743, Khu phố 5, phường Tân Uyên, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 8 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Tân Đông Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND huyện Tân Uyên, Bắc Tân Uyên.

18. TAND khu vực 18 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Ngô Văn Minh

Trụ sở chính: Số 334, Quốc lộ 13, khu phố 2, phường Bến Cát, TP.HCM

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 09 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Hòa Lợi, Phú An, Tây Nam, Chánh Phú Hòa, Minh Thạnh, Long Hòa, Dầu Tiếng, Thanh An, Thới Hòa.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng.

19. TAND khu vực 19 - TP.HCM:

Chánh án: Ông Trần Minh Thảo

Trụ sở chính: Đường D5-5A, khu phố Đồng Sổ, Khu trung tâm hành chính xã Bàu Bàng, TP.HCM.

Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đối với 08 đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.HCM, bao gồm: Long Nguyên, Bến Cát, An Long, Phước Thành, Phước Hòa, Phú Giáo, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng.

Kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của các TAND huyện Bàu Bàng, Phú Giáo.