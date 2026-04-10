Thống nhất tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai 10/04/2026 14:42

(PLO)- Các đơn vị chức năng đã thống nhất phương án tháo dỡ trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, tại buổi làm việc giữa Sở và các đơn vị liên quan về việc xem xét thống nhất phương án tháo dỡ trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) sẽ bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí cho Khu Quản lý đường bộ IV và Sở Xây dựng Đồng Nai trước ngày 15-4.

Sau khi tiếp nhận, Sở Xây dựng sẽ tổ chức tháo dỡ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo giao thông thông suốt trong suốt quá trình thi công.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộ 51. Ảnh: VŨ HỘI.

Trong thời gian chờ tháo dỡ, nhà đầu tư vẫn phải duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn như tăng cường rào chắn, bổ sung hệ thống chiếu sáng, biển báo cảnh báo… nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có các văn bản gửi cơ quan liên quan đề nghị tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và trạm thu phí cầu Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Qua công tác quản lý, Sở Xây dựng nhận thấy trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại đang gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu và tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông.