Thông tin mới nhất vụ hai đứa trẻ bị đánh ở quán Internet: Đã xác minh danh tính người đàn ông áo đỏ 05/07/2025 11:37

(PLO)- UBND phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM cho biết đang phối hợp công an truy tìm người đàn ông đánh hai đứa trẻ tại quán Internet Tiger Gaming.

Ngày 4-7, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi xem đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh tới tấp hai thiếu niên. Vụ việc được xác định xảy ra tại một quán Internet trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM

Mặc dù nạn nhân đã nằm bất động nhưng H vẫn tiếp tục dùng chân đạp vào mặt.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM cho biết ngày 4-7-2025, qua công tác nắm tình hình trên các trang mạng xã hội, Công an phường phát hiện và báo cáo UBND phường về sự việc có đoạn video đăng trên một tài khoản Facebook có nội dung “clip chủ tiệm Tiger gaming trên đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (cũ) có hành động “tương tác” tới tấp vào 2 khách hàng là học sinh cấp 2”.

Liên tiếp dùng mũ bảo hiểm tấn công vào đầu trẻ Đoạn video cho thấy người đàn ông khoảng 30 tuổi cao lớn, liên tiếp đấm đá vào đầu hai đứa trẻ. Ông ta dùng mũ bảo hiểm liên tục tấn công vào một em dù em này đã cúi đầu van xin và né tránh trong hoảng loạn. Ông ta cũng không tha một em còn lại, khi em hoảng sợ tránh đi, ngồi thụp xuống tự vệ trong yếu ớt thì ông ta lao tới, liên tiếp đá vào đầu, vào mặt em. Khi em đã nằm xụi lơ dưới đất, ông ta lôi em lên và tiếp tục tấn công dồn dập. Những hình ảnh trong video khiến trái tim những người có lương tâm đau thắt lại: Sao có người lại nỡ đối xử với hai đứa trẻ con một cách nhẫn tâm như vậy?

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường xác minh và đã xác định được địa điểm nơi xảy ra vụ việc là quán Internet Tiger Gaming, địa chỉ 98C Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 58, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, thời gian vào khoảng 2 giờ 30 sáng 23-3-2025.

Theo báo cáo của công an phường, qua rà soát từ ngày 23-3-2025 đến nay, không có ai trình báo vụ việc như trên. Công an phường phối hợp Tổ địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM rà soát, xác minh và đã xác định hai người bị đánh trong đoạn clip là HTL (sinh ngày 2-4-2011), VMH (sinh ngày 14-3-2012).

Công an phường đã liên hệ gia đình HTL, VMH mời làm việc nhưng HTL, VMH đi chơi chưa về.

Công an phường mời làm việc, ghi lời khai các nhân viên quán Internet Tiger Gaming. Các lời trình bày cho thấy nguyên nhân là do hai thiếu niên không đăng nhập tài khoản của mình mà lấy tài khoản của người khác để sử dụng nên nhân viên đã nhắn tin qua Zalo báo cho chủ là NVH (sinh năm 1995; ngụ đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp).

Khi NVH về gặp HTL, VMH thì xảy ra sự việc như trong đoạn clip.

UBND phường chỉ đạo Công an phường tiếp tục vận động gia đình đưa HTL, VMH lên làm việc; phối hợp trinh sát Tổ địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy xét NVH, làm rõ và xử lý theo quy định.