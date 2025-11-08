Thông xe đường Liên Phường, kết nối giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM 08/11/2025 16:08

(PLO)- Sáng ngày 8-11, Nhà phát triển dự án Masterise Homes, thay mặt chủ đầu tư và các bên liên quan, đã tổ chức Lễ thông xe đường Liên Phường, một trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP.HCM.

Công trình được hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho cửa ngõ phía Đông, mà còn định hình lại mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.

Lễ thông xe Đường Liên Phường - trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP.HCM.

Cùng ngày, chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình” với sự tham gia của gần 5.000 người cũng diễn ra tại khu đô thị The Global City, với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo phường Bình Trưng, cùng đông đảo cơ quan truyền thông, báo chí.

Hoạt động nhằm mục đích góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống người dân.

Gần 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình” tại khu đô thị The Global City.

Đoạn đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TP.HCM) có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp, bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660m, vận tốc thiết kế trên đường 60km/h, thiết kế đường rộng 60m.

Với vai trò kết nối liên vùng, tuyến Liên Phường dài 6,7km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía Đông. Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường – Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú – nút giao lớn nhất TP.HCM.

Khi tuyến Liên Phường đi vào hoạt động, cư dân khu vực Thảo Điền, phường An Khánh chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến The Global City, và 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm phường Bến Thành. Cùng với hạ tầng “tỷ đô” đang được đồng bộ triển khai, công trình này sẽ thúc đẩy lưu thông thương mại tại The Global City và tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu Đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Bình Trưng, TP.HCM cho biết: “Sự kiện ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu Đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân. Chúng tôi biểu dương tinh thần chủ động, hợp tác của chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án Masterise Homes trong việc phối hợp cùng chính quyền địa phương và các nhà thầu để hoàn thiện công trình đúng tiến độ. Cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, sân bay quốc tế Long Thành, những công trình này mang ý nghĩa to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố”.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Giám Đốc Khối Phát triển Kinh doanh miền Nam, Tập đoàn Masterise nhấn mạnh ý nghĩa của công trình: “Chúng tôi rất tự hào khi sau một năm, Masterise Homes tiếp tục được đồng hành cùng chính quyền địa phương để đưa công trình quan trọng này vào vận hành. Việc phát triển The Global City cùng hạ tầng xung quanh thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc kiến tạo khu đô thị biểu tượng, một trung tâm sôi động, thịnh vượng hàng đầu Việt Nam. Thông qua hạ tầng và tiện ích ngày càng hoàn thiện, chúng tôi mong muốn mang lại giá trị sống bền vững và góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại cho TP.HCM”.

Với quy mô 117,4ha, tọa lạc tại “trái tim” khu Đông TP.HCM, The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế và quy hoạch bởi Foster + Partners – công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc. Dự án được phát triển theo mô hình sống – làm việc – giải trí, quy hoạch đồng bộ giữa khu căn hộ, biệt thự, nhà phố, trường học, y tế, hành chính, thương mại, hòa quyện trong không gian xanh hiện đại và bền vững.

Từ cuối năm 2023, khu nhà phố đa công năng SOHO đã hoàn thiện và bàn giao, thu hút đông đảo cư dân và các thương hiệu lớn đến hoạt động. Các phân khu cao tầng như Masteri Grand View, Lumière Midtown, Masteri Park Place cũng lần lượt ra mắt từ 2024.

Bên cạnh đó, hàng loạt tiện ích quốc tế đã hình thành như kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, công viên Vịnh Tình Yêu, cầu Ánh Trăng, tổ hợp thể thao – giải trí City Park, tổ hợp nhà hàng – mua sắm – giải trí … đã góp phần đưa The Global City trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí tầm cỡ, nơi bản sắc Việt hòa quyện cùng phong cách sống toàn cầu, nuôi dưỡng sáng tạo và truyền cảm hứng sống mỗi ngày cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Trong thời gian tới, Masterise Homes sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và tiện ích nội khu như trung tâm thương mại 123.000 m², trường học và bệnh viện quốc tế, đồng thời ra mắt các phân khu mới, hiện thực hóa phong cách sống thành thị quốc tế và giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân toàn cầu.