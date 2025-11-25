Thông xe hơn 66km Vành đai 3 TP.HCM vào ngày 19-12 25/11/2025 16:32

(PLO)- Đến ngày 19-12, đường Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe kỹ thuật 29,2 km, thông một số đoạn tuyến dài 37,1 km.

Chiều 25-11, tại trụ sở UBND TP.HCM, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã họp kiểm điểm về 4 dự án thành phần Vành đai 3 TP.HCM.

19-12, thông xe hơn 66km vành đai 3

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19-12, đường Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến, trong đó có tổng chiều dài 29,2km/70,1 km đường cao tốc.

Cụ thể, TP.HCM thông xe 14,7km cầu cạn trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ; 5km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 3,1km trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 6,4km trên địa bàn Long An.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra còn thông một số đoạn tuyến tổng cộng 37,1km, trong đó TP.HCM 32,6km trên địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ; 4,5km trên địa bàn tỉnh Bình Dương; còn lại 2,4km nút giao Tân Vạn và 1,32 km nút giao Bình Chuẩn tiếp tục thi công

Dự kiến đến ngày 30-4-2026, thông xe và thông xe kỹ thuật 70,1km; đến ngày 30-6-2026, thông xe toàn bộ dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, bao gồm cả đường song hành.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban giao thông.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, tiến độ thực hiện dự án chưa đạt mục tiêu phấn đấu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết trong khu vực phía Nam năm nay rất bất lợi cho việc thi công xây dựng (tỉ lệ ngày có mưa chiếm khoảng 55%) và sự khan hiếm đột biến đối với vật liệu đá xây dựng. Tuy nhiên, tiến độ các dự án vẫn bám sát theo yêu cầu.

Ngoài ra, từ đầu tháng 8 tới nay, thời tiết khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng bởi 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (từ số 7 đến số 14) gây mưa lớn hoặc rất lớn. Mùa mưa năm nay dự báo sẽ kéo dài đến giữa tháng 12.

Điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các gói thầu trong thời gian nước rút để hoàn thành dự án. Do đó, một số đoạn chỉ cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật.

Về di dời hạ tầng, dự án thành phần 3, 5 khó khăn trong công tác di dời hạ tầng điện do vướng giải phóng mặt bằng và chờ lịch cắt điện của địa phương.

Về vật liệu xây dựng, trong giai đoạn hiện nay, tất các dự án trọng điểm trong khu vực phía Nam (dự án Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc trục dọc phía Đông giai đoạn 2...) đồng loạt tăng tốc để về đích vào cuối năm 2025. Do vậy nhu cầu sử dụng vật liệu chính trong các tháng cuối năm rất lớn, nguồn cung gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Ban giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, dù địa phương vẫn còn một số vướng mắc trong công tác di dời hệ thống điện nhưng không ảnh hưởng đến mốc thông xe ngày 19-12.

Hiện Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành phần nền đá, đồng thời đã thảm nhựa hơn 3/5 km trục chính Vành đai 3. Đến ngày 19-12, tỉnh cam kết sẽ thảm nhựa toàn bộ 5 km tuyến chính cùng các hạng mục phụ trợ, bảo đảm đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật.

Đối với đường song hành, Đồng Nai dự kiến hoàn thành hai cây cầu và toàn bộ 5 km tuyến song hành trong cùng thời điểm. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30-4-2026 và đưa vào khai thác trước 30-6-2026, đúng theo tiến độ đã đề ra.

Phấn đấu đến 2026, thông xe toàn tuyến Vành đai 3

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết trước đây, việc thiếu cát gây khó khăn nhưng đến nay trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai đã có các mỏ đá nỗ lực cung ứng.

Trong 100 ngày thi đua vừa qua, 90 ngày triển khai có 47 ngày mưa, ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ thi công. Các đơn vị đang nỗ lực với mục tiêu hoàn thành toàn bộ tuyến vào ngày 30-4-2026, rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực thi công của các đơn vị trong thời gian qua. Ông cho biết đã trực tiếp kiểm tra dự án Vành đai 3 ba lần. Mỗi lần trở lại đều thấy rõ sự chuyển biến tích cực, tinh thần làm việc khẩn trương của các địa phương và sự nỗ lực 3 ca 4 kíp của các nhà thầu. So với các đợt kiểm tra trước, tiến độ lần này đã có nhiều bước tiến hơn.

Tuy vậy, qua báo cáo và kiểm điểm, Phó Thủ tướng chỉ ra vẫn còn những nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Hiện các công trình trọng điểm tại khu vực phía Nam đều đang đồng loạt tăng tốc, khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh, việc huy động gặp nhiều khó khăn. Dự báo từ nay đến cuối năm vẫn còn một số đợt mưa, bão số 15 có thể ảnh hưởng tiến độ. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đã thuận lợi hơn 3 tháng trước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại cuộc họp.

Để đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị tập trung cao độ vào công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Các địa phương phải chủ động chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ; đặc biệt, việc di dời trụ điện cao thế phải hoàn tất trước ngày 5-12.

Đồng Nai cần bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại trong tháng 11, dù những vị trí này không làm ảnh hưởng trực tiếp đến thi công nhưng vẫn phải giải quyết dứt điểm.

Về vật liệu, các địa phương phải đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu và chủ mỏ huy động đủ nguồn cung, kịp thời đưa đá về công trường phục vụ thi công. Đồng thời, cần theo dõi sát tình hình thời tiết, huy động tối đa phương tiện và nhân lực, nghiên cứu các giải pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ.

Trường hợp phát sinh lý do khách quan, phải kịp thời báo cáo Thủ tướng; nếu để xảy ra chậm trễ, các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện. Tất cả phải nỗ lực vì mục tiêu cơ bản hoàn thành tuyến đường vào cuối năm 2025, phấn đấu để năm 2026 người dân được đi trên Vành đai 3.