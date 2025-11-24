Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tăng tốc thi công Vành đai 3 qua Tây Ninh 24/11/2025 10:42

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra dự án Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh và yêu cầu thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” để giữ vững các mốc tiến độ đã đề ra.

Sáng 24-11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM tại khu vực nút giao Mỹ Yên đoạn kết với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nghe báo cáo về tiến độ dự án Vành đai 3 tại nút giao Mỹ Yên. Ảnh: HUỲNH DU

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh dài 6,8 km, thuộc hai dự án thành phần số 7 và 8, bao gồm phần đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai ba gói thầu chính với khối lượng thi công đạt hơn 87%, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Nút giao Mỹ Yên kết nối giữa Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: HUỲNH DU

Đơn vị thi công dự kiến thông xe tạm phần đường cao tốc vào ngày 19-12, trước khi thông xe chính thức toàn tuyến vào tháng 3-2026.

Dự án Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã đạt hơn 87% giá trị xây dựng. Ảnh: HUỲNH DU

Song song đó, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025. Để thực hiện, tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu bám sát hiện trường, tăng cường nhân lực, thiết bị và đảm bảo nguồn tài chính phục vụ thi công liên tục.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng quà động viên công nhân thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM tại nút giao Mỹ Yên. Ảnh: HUỲNH DU

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát sản lượng, đồng thời đưa ra các giải pháp bù đắp khối lượng chậm; chủ động tính toán thời gian dự phòng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Việc duy trì tiến độ là cần thiết để đảm bảo hoàn thành cơ bản dự án trước 19-12-2025, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực đã đạt được, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh Tây Ninh, chủ đầu tư và các nhà thầu. Tuy vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ lực lượng thi công không được lơ là, tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng tốc độ triển khai và thi công “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ chung.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo làm “3 ca, 4 kíp” tại dự án Vành đai 3. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát, kiểm tra liên tục chất lượng từng hạng mục, tránh phát sinh các điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn công trình.

Việc hoàn thành đúng tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ hệ thống, từ địa phương đến nhà thầu thi công.