Thu hồi giấy đăng ký lưu hành 3 loại thuốc rối loạn cương dương, béo phì, giảm đau 04/06/2025 17:34

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 3 sản phẩm thuốc gồm Tadalafil, Odistad và Vacobufen.

Lý do thu hồi là do cơ sở đăng ký đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Cụ thể, thuốc Tadalafil 20mg, dạng viên nén, cơ sở sản xuất tại Công ty Liên doanh Meyer-BPC, địa chỉ tại 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, số đăng ký 893110457024 (số đăng ký cũ: VD-31364-18).

Thuốc Odistad 120, viên nang cứng, sản xuất tại Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - chi nhánh 1 có địa chỉ tại số 40 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thuốc có số đăng ký 893100515124 (số đăng ký cũ: VD-21535-14).

Thuốc Vacobufen 400, viên nén bào, sản xuất tại Công ty cổ phần Dược Vacopharm, địa chỉ tại km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An, có số đăng ký 893100032324.

Bộ Y tế có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 3 sản phẩm: Tadalafil, Odistad và Vacobufen. Ảnh minh hoạ

Được biết, Tadalafil 20mg là thuốc điều trị rối loạn cương dương ở nam giới. Thuốc Odistad 120 là thuốc điều trị béo phì và phòng ngừa tăng cân trở lại ở người lớn. Vacobufen 400 là thuốc giảm đau bụng kinh, giảm đau răng và giảm sốt tạm thời.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường, khi doanh nhiệp không có nhu cầu sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường nữa.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết thời gian gần đây có nhiều doanh nghiệp tự nguyện xin rút số hơn.