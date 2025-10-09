Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu 09/10/2025 08:43

(PLO)- Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 21 loại mỹ phẩm nhập khẩu.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 21 loại mỹ phẩm nhập khẩu từ Nhật, Hàn. Hầu hết các sản phẩm là mỹ phẩm chăm sóc da, kem chống nắng.

Trong đó có 8 loại mỹ phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Đầu tư thương mại XNK ASEAN (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì cũ, Hà Nội).

Tiếp đó là 6 loại mỹ phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu HSH Thăng Long (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Tiếp theo là 2 loại mỹ phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B (thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Cục cũng thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đối với 4 loại mỹ phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH ALICE CAO (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM cũ).

Cuối cùng là 1 sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu HDK (tại tổ 19, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội).

Lý do thu hồi là các công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường và đúng quy định. Tuy nhiên, dù doanh nghiệp xin thu hồi tự nguyện, nếu cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm thì vẫn có thể xử lý được, "không phải rút số là không còn căn cứ để xử lý".