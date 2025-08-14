Thu hồi lô thuốc xương khớp không đạt chất lượng 14/08/2025 17:21

(PLO)- Mẫu thuốc xương khớp viên nang cứng Dicellnase được lấy để kiểm tra không đạt tiêu chuẩn chất lượng ở chỉ tiêu độ hòa tan.

Sở Y tế Hà Nội vừa ra thông báo về việc thu hồi lô thuốc viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg), số đăng ký: VN-19810-16, số lô: D1072, do Công ty TNHH thương mại Nam Đồng nhập khẩu.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi mẫu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) để kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn chất lượng ở chỉ tiêu độ hòa tan (vi phạm mức độ 3, theo quy định tại Phụ lục II Thông tư 30/2025/TT-BYT).

Mẫu thuốc xương khớp viên nang cứng Dicellnase được lấy để kiểm tra không đạt tiêu chuẩn chất lượng. (Ảnh minh hoạ)

Viên nang cứng Dicellnase (Piroxicam 20mg) được giới thiệu là thuốc xương khớp, dùng trong một số bệnh đòi hỏi chống viêm, giảm đau như viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp (thoái hóa khớp), viêm cột sống dính khớp.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH thương mại Nam Đồng phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng sản phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng tại địa bàn Hà Nội và tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc do công ty cung cấp.

Cùng với đó, Công ty TNHH thương mại Nam Đồng phải phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc, tiến hành lấy mẫu bổ sung tại ít nhất 2 cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc theo quy định; gửi mẫu đến Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương để kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu độ hoà tan.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc vi phạm nêu trên tại bệnh viện. Đồng thời, các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn cũng cần khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc xương khớp không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

UBND các xã, phường tại Hà Nội thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).