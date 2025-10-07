3 loại dầu gội, dung dịch vệ sinh được công an xác định là hàng giả 07/10/2025 10:57

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với 3 sản phẩm: Dầu gội đầu DR. Hair Ginger Shampoo, số tiếp nhận phiếu công bố: 24/24/CBMP-HB; dầu gội đầu DR. Ginger Shampoo, số tiếp nhận phiếu công bố: 23/24/CBMP-HB; và dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa, số tiếp nhận phiếu công bố: 122/23/CBMP-HB.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần Vinamake, đại chỉ tại tổ 8, đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

2 loại dầu gội đầu, 1 loại dung dịch vệ sinh của Công ty cổ phần Vinamake được công an xác định là hàng giả. Ảnh minh hoạ: TT

Mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an đều không phát hiện một số chất như trong thành phần công bố và trên nhãn, bao bì sản phẩm, được phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận là “hàng giả” căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 98/2020.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm nêu trên; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện các sản phẩm nêu trên.

Các sở y tế tiến hành thu hồi các sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn.

Công ty cổ phần Vinamake phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng các sản phẩm vi phạm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 1-11.