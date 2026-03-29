Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành 29/03/2026 19:55

Chiều 29-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là lần thứ 10, người đứng đầu Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công dự án này.

Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đoàn công tác đã di chuyển trên tuyến giao thông kết nối T1, qua nút giao Sân Bay ngay vị trí cửa ngõ để vào bên trong sân bay Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công dự án sân bay Long Thành. Ảnh: TM.

Sau đó đoàn công tác đã kiểm tra việc thi công nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay. Đoàn cũng động viên các kỹ sư công nhân đẩy nhanh thi công để sớm đưa dự án về đích.

Sau đó đoàn công tác tiếp tục di chuyển về dự án thành phần 2 các công trình quản lý bay để thăm, kiểm tra khu vực đài kiểm soát không lưu.

Sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Tại đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại đồng thời phủ xanh, trồng hoa ở khu vực khuôn viên tháp.

Theo báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ sau Tết Nguyên đán, dòng người và máy móc trở lại công trường đông dần lên từng ngày.

Ở khu vực đường cất hạ cánh và sân đỗ tàu bay mặt bê tông rộng mênh mông trải dài, từng tốp công nhân đang hoàn thiện các hạng mục cuối như khe co giãn, hệ thống thoát nước, hàng rào an ninh.

Còn khu vực nhà ga hành khách được cho là “trái tim” của sân bay Long Thành mái vòm thép khổng lồ đã hoàn thiện, hệ thống vách kính bao quanh phản chiếu ánh nắng chói chang. Bên trong, hàng nghìn công nhân chia ca thi công hoàn thiện từng hạng mục trần, sàn, vách, hệ thống cơ điện.

Các hệ thống thiết bị hiện đại như băng tải hành lý, máy soi chiếu, cầu dẫn hành khách… cũng đang được công nhân tăng tốc lắp đặt đồng bộ.

Đến nay giá trị khối lượng thực hiện của toàn dự án đã đạt khoảng 74% giá trị hợp đồng.

Tại nhiều gói thầu, các nhà thầu đang đặt mục tiêu hoàn thành trong quý II/2026, đặc biệt là các hạng mục then chốt như đường băng, sân đỗ, hệ thống điện - nước, giao thông nội bộ… nhằm đảm bảo điều kiện vận hành đồng bộ.

Thủ tướng Chính phủ tặng quà lực lượng tham gia thi công sân bay Long Thành. Ảnh: TM

Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và cho rằng: Thời gian qua, các đơn vị đã hoàn thành tốt các công việc thì thời gian tới cần tiếp tục hoàn thành tốt công việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại dự án nỗ lực hết mình vì công trình quan trọng của đất nước, phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật công trình. Tại đây Thủ tướng tặng quà động viên lực lượng tham gia thi công sân bay Long Thành