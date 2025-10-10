Thủ tướng thị sát xã ngoại thành Hà Nội trong đêm, yêu cầu sẵn sàng di dời 30.000 dân 10/10/2025 04:31

(PLO)- Trực tiếp có mặt tại hiện trường xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) để chỉ đạo công tác ứng phó ngập lụt sau mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội sẵn sàng phương án di dời 30.000 dân.

Tối 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại hiện trường xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) để chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, khi nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao, tràn qua đê Lương Phúc gây ngập lụt trên diện rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội). Ảnh: VGP

Tại buổi làm việc khẩn, Thủ tướng nhấn mạnh: “Sự việc đã xảy ra thì phải có phương án ngay, không được lúng túng. Nếu lúng túng là coi như dân bị nguy hiểm. Chúng ta đang ở ngay Thủ đô, để dân tử vong thì rất có lỗi với nhân dân, vì vậy phải hành động nhanh, làm ngay”.

Thủ tướng cho biết, ông đã lập tức di chuyển tới hiện trường chỉ sau 3 phút kể từ khi nhận được thông tin từ Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai đồng bộ sáu nhóm nhiệm vụ. Ảnh: VGP

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thành phố, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai đồng bộ sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Cụ thể, TP Hà Nội phải chuẩn bị ngay phương tiện di chuyển và phương án sơ tán khoảng 30.000 người, tính toán cụ thể số lượng xe, tuyến đường và điểm tập kết. Chính quyền cần thông báo rộng rãi, minh bạch, yêu cầu người dân sẵn sàng di chuyển khi có lệnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo lực lượng quân đội huy động hai sư đoàn đóng quân tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh và ưu tiên di dời người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật trước.

Đồng thời, Hà Nội phải chuẩn bị sẵn địa điểm tiếp nhận người dân tại các trường học, nhà văn hóa, khu thể thao… và bảo đảm lương thực, nước uống, nơi ở tạm thời cho bà con.

“Nếu tình huống kéo dài, tinh thần là phải chuẩn bị sẵn các phương án lâu dài, không được chủ quan. Khi cần cứu dân thì phải kịp thời, chậm trễ là có lỗi với nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo địa phương khẳng định đã phân công cụ thể từng đầu mối, triển khai khẩn trương theo các nhóm nhiệm vụ mà Thủ tướng nêu, mở rộng quy mô di dời 30.000 dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mọi tình huống.

Cũng tại hiện trường, Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp, yêu cầu báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu theo dõi sát tình tình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu. Trong đó có việc xem xét đóng, mở phù hợp các cửa xả của các hồ thủy điện ở thượng lưu.

Thủ tướng gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: VGP

Hơn 1 ngày nay, nước lũ lên nhanh đã làm ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc khiến hàng loạt thôn xóm bị cô lập hoàn toàn; đồ đạc, vật nuôi, vườn tược, chuồng trại chìm sâu trong làn nước lũ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích đã tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn. Đồng thời, tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê.

Đến nay, mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê.

Nước lũ lên nhanh đã làm ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc.

Đặc biệt, vào chiều 9-10, nền của một số đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đi qua xã Trung Giã đã bị xói lở và cuốn trôi, khiến đường ray bị võng, tuyến đường sắt bị tê liệt.

Chiều cùng ngày, lực lượng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có mặt tại hiện trường tuyến đường sắt gặp sự cố, đánh giá những hư hỏng, thiệt hại để có hướng xử lý, khắc phục; dự kiến trong ngày tới sẽ khắc phục xong và thông tuyến.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ sáng đến chiều ngày 9-10, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên.

Lúc 15h ngày 9-10, nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 10,1m, vượt báo động lũ cấp 3 tới 2,1 m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 9,61m, vượt báo động lũ cấp 3 tới 1,61m. Dự báo trong 10 đến 20 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tại Hà Nội tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn.

Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.