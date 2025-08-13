Thường vụ Quốc hội phân chia kinh phí thẩm tra, thông qua luật pháp 13/08/2025 17:13

(PLO)- Phần kinh phí dành cho công tác xây dựng pháp luật đối với việc thông qua, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật phân chia thế nào là điều rất khó và nhạy cảm...

Chiều 13-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết Quy định Danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội (danh mục thẩm tra, thông qua).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói Nghị quyết này là rất khó và “nhạy cảm” vì liên quan đến... tiền.

Báo cáo về dự thảo Nghị quyết này dẫn chiếu nguyên tắc áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt được quy định tại Nghị quyết 197, đồng thời bổ sung một số nguyên tắc khác. Theo đó, việc thực hiện Nghị quyết bảo đảm các nguyên tắc như việc chi tiêu phải bảo đảm đúng chế độ, định mức, đối tượng; các cơ quan được giao quản lý, sử dụng kinh phí phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Dự thảo Nghị quyết có 12 phụ lục, trong đó có các phụ lục về danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi trong thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội; thẩm tra, phê chuẩn, quyết định gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế; danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi trong thẩm ra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận. Ảnh: QH

Theo Nghị quyết 197/2025 của Quốc hội, tổng mức chi trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế cơ quan xây dựng, soạn thảo, thẩm định, trình… được hưởng 70%; cơ quan thẩm tra, thông qua hưởng 30%. Dự thảo Nghị quyết này chỉ điều chỉnh phân chia khoản 30% tổng mức chi dành cho nhiệm vụ thẩm tra, thông qua.

Vẫn theo Nghị quyết 197/2025, tổng mức chi cho xây dựng một bộ luật mới, bộ luật thay thế bộ luật hiện hành là 14 tỉ đồng; luật mới thay thế luật hiện hành tổng mức chi là 12,5 tỉ đồng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tổng mức chi là 7 tỉ đồng… Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với một số văn bản pháp quy khác có tổng mức chi là 2 tỉ đồng.

Như vậy, giả sử một bộ luật được xây dựng mới thì kinh phí dành cho nhiệm vụ thẩm tra, thông qua là 4,2 tỉ đồng.

Dự thảo Nghị quyết phân chia số 30% dành cho công tác thẩm tra, thông qua theo tỉ lệ như sau:

Nhóm cơ quan

Các văn bản thuộc thẩm quyền của Quốc hội

Các văn bản thuộc thẩm quyền của UBTVQH

Cơ quan chủ trì thẩm tra

27%

23,85%

Cơ quan tham gia thẩm tra (7 cơ quan)

4,66% x 7 = 32,62%

5,22% x 7=36,54%

Cơ quan tham gia về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật

1,6%

0,51%

Cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu

3,7%

8,75%

Văn phòng Quốc hội và cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Quốc hội

18,08%

30,35%

Đoàn ĐBQH và VP Đoàn ĐBQH (34 cơ quan)

0,5 x 34 = 17%



Sau khi một số ủy viên thảo luận, Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết này.