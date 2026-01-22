Thủy sản Việt Nam bứt phá vươn lên vị trí tốp 3 tại Singapore 22/01/2026 14:07

(PLO)- Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, năm 2025 Singapore chi hơn 125 triệu SGD nhập khẩu thủy sản Việt Nam, tăng 10,7% so với năm ngoái.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore (Bộ Công thương), thị trường Singapore có nhu cầu tương đối đồng đều đối với bốn nhóm thủy sản chính. Giá trị nhập khẩu mỗi nhóm này đều đạt trên 200 triệu SGD trong năm 2025.

Chịu áp lực bám đuổi từ các đối thủ lớn

Việt Nam hiện giữ vững vị trí thứ ba về nguồn cung thủy sản cho đảo quốc sư tử. Thứ hạng này chỉ đứng sau hai quốc gia là Malaysia và Indonesia.

Năm 2025, giá trị nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam của Singapore đạt 125,5 triệu SGD. Con số này tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 10,3% tổng thị phần thủy sản nhập khẩu tại thị trường này.

Thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang Singapore vẫn tiếp tục chịu sự bám đuổi từ Na Uy, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong đó, Na Uy tiếp tục dẫn đầu đối với nhóm cá tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá. Quốc gia này hiện nắm giữ 42,5% thị phần nhập khẩu của Singapore đối với nhóm hàng trên.

Đối với Trung Quốc, quốc gia này vừa vượt qua Na Uy trong quý III-2025 để trở thành đối tác cung ứng thủy sản thứ tư tại Singapore. Hiện Trung Quốc đứng ngay sau Việt Nam và giữ thế mạnh ở các nhóm động vật giáp xác và động vật thân mềm.

Sản phẩm từ Trung Quốc đang cạnh tranh trực tiếp với các mặt hàng tương ứng từ Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Bản cũng vừa vượt qua Na Uy để giữ vị trí đối tác cung ứng thủy sản thứ năm, xếp ngay sau Trung Quốc.

Thủy sản Việt Nam hiện vị trí thứ ba tại Singapore. Ảnh minh họa.

Thống lĩnh phân khúc phi lê cá

Số liệu thống kê cho thấy phi lê cá và thịt cá ướp lạnh hoặc cấp đông là nhóm có giá trị nhập khẩu cao nhất của Việt Nam vào Singapore. Trong năm 2025, Singapore đã nhập khẩu nhóm hàng này trị giá 63 triệu SGD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản phẩm Việt Nam hiện chiếm 29,7% thị phần ở phân khúc này. Đây là nhóm thủy sản mà hàng Việt Nam đang duy trì được vị trí thống lĩnh tại thị trường Singapore.

Ngoài ra, hai nhóm khác có giá trị nhập khẩu đáng kể là động vật giáp xác và động vật thân mềm. Kim ngạch đạt tương ứng 28,6 triệu SGD và 15,8 triệu SGD, chiếm 9,8% và 11,4% thị phần. Giá trị nhập khẩu hai nhóm này ghi nhận tăng trưởng dương lần lượt là 25,4% và 35,8% trong năm 2025. Đây là kết quả tích cực từ nỗ lực đa dạng hóa mặt hàng của các doanh nghiệp trong nước.

Thương vụ nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục giữ thị phần cao đối với nhóm phi lê cá. Tuy nhiên, các nhóm khác như động vật giáp xác và thân mềm đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn. Ngoài Malaysia và Indonesia, thủy sản Việt Nam phải đối mặt với các đối thủ như Trung Quốc, Nhật Bản và Na Uy. Đây đều là những quốc gia có thế mạnh về công nghệ và chuỗi cung ứng.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, những năm gần đây, thủy sản Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2024, Việt Nam lần đầu vượt qua Nhật Bản để giữ vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ năm của Singapore.

Đến quý I-2025, Việt Nam tiếp tục vượt qua Trung Quốc để vươn lên vị trí thứ tư. Kết thúc năm 2025, Việt Nam đã bảo vệ thành công vị trí tốp 3 nguồn cung lớn nhất cho thị trường này.

Mặc dù Việt Nam vào tốp 3 nhưng khoảng cách giá trị kim ngạch với Trung Quốc hay Na Uy là chưa thật sự lớn. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến và đổi mới công nghệ.

Việc đảm bảo chất lượng và sản lượng ổn định là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại. Nhà nước cần ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Các hoạt động thương mại điện tử và tham gia hội chợ quốc tế sẽ giúp tăng sự hiện diện của thương hiệu Việt.