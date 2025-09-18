Tiếng nói mạnh mẽ vì công lý, công bằng 18/09/2025 15:13

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM là một "người đồng hành", một "chỗ dựa pháp lý" giúp doanh nghiệp, luật sư và người dân có thêm sức mạnh trong hành trình đi tìm công lý.

“Biết luật nhưng để có tiếng nói đúng nơi, đúng chỗ thì báo Pháp Luật TP.HCM là nơi hỗ trợ, có sức mạnh về tiếng nói. Có thể nói tiếng nói của báo Pháp Luật TP.HCM rất mạnh trong vấn đề bảo vệ công bằng, lẽ phải” - luật sư - doanh nhân Lê Nguyễn Lê Vi chia sẻ khi nhắc đến hành trình nhiều năm gắn bó với báo.

Luật sư Lê Nguyễn Lê Vi cùng cha mẹ của một bị cáo mà ông bào chữa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo Pháp Luật TP.HCM (17-9-1990 - 17-9-2025), luật sư Lê Nguyễn Lê Vi, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển giáo dục Hoa Sen Việt Nam, đã có cuộc trao đổi về những kỷ niệm cùng báo.

Luật sư Vi vẫn nhớ như in vào năm 2002, gia đình ông vướng vào một vụ tranh chấp, kiện tụng hành chính liên quan đến dự án xăng dầu tại cảng Ninh Chử (Phan Rang, Ninh Thuận).

Trong bối cảnh khó khăn đó, ông cùng cha tìm đến trụ sở cũ của báo Pháp Luật TP.HCM tại 470 Nguyễn Tri Phương, TP.HCM để nhờ tư vấn.

Từ những ngày đầu tiếp xúc, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ tư vấn hỗ trợ về vấn đề pháp luật mà còn đồng hành cùng gia đình ông trong quá trình khiếu nại, đấu tranh để tìm ra công lý. “Kết quả chúng tôi đã tìm được công lý. Cũng chính từ vụ việc đó, tôi đã quyết định đi học để trở thành luật sư” - luật sư Vi xúc động kể lại.

Quyết định này đã mở ra một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời ông. Đồng thời cũng cho thấy vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ ở việc phản ánh thông tin, mà còn khơi dậy niềm tin và ý chí đấu tranh cho lẽ phải trong mỗi con người.

Ông Vi nói thêm sau này trở thành luật sư, ông từng trực tiếp tham gia nhiều vụ án cùng với tiếng nói của báo. Trong đó có vụ án nổi tiếng liên quan đến vụ án Hồ Duy Trúc…

“Báo Pháp Luật TP.HCM luôn là kim chỉ nam trong vấn đề bảo vệ công lý, tìm ra công bằng, lẽ phải. Báo còn là nơi đóng góp những điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống pháp luật” - ông Vi nhấn mạnh.

Theo ông, các bài viết của báo không chỉ dừng lại ở việc phản ánh sự kiện mà còn phân tích sâu khía cạnh pháp lý, chỉ ra những điểm bất hợp lý trong thực tiễn. Từ đó, tạo sự tích cực để cơ quan chức năng xem xét, minh oan hoặc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân.

Qua hơn hai thập niên gắn bó, ông Vi khẳng định vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM vượt xa một cơ quan báo chí thông thường. Đó là một “người đồng hành”, một “chỗ dựa pháp lý” giúp doanh nghiệp, luật sư và người dân có thêm sức mạnh trong hành trình đi tìm công lý.

“Tiếng nói của báo Pháp Luật TP.HCM rất mạnh trong vấn đề bảo vệ công bằng, lẽ phải” - ông Vi khẳng định. Và chính sức mạnh ấy đã tạo nên uy tín, thương hiệu cũng như đóng góp quan trọng của báo Pháp Luật TP.HCM trong đời sống xã hội hôm nay.