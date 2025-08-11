Tiếp tục hoàn thiện những định hướng lớn trong sửa đổi Luật Đất đai 2024 11/08/2025 05:15

(PLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật lưu ý cần nghiên cứu, đánh giá đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Như PLO đã đưa tin, tại phiên họp chuyên đề ngày 5-8, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban đã nghe báo cáo một số định hướng lớn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024.

Báo cáo này do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng sau khi Hội nghị Trung ương 12 họp trung tuần tháng trước đã đánh giá ba năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2022 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Mỗi điều chỉnh chính sách, pháp luật đất đai đều tác động rất sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 12, Trung ương đánh giá quá trình thể chế hóa và tổ chức thực hiện các quan điểm, nội dung đổi mới của Nghị quyết 18 bước đầu được thực tế chứng minh là đúng đắn, phù hợp, góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, cần tiếp tục triển khai với tinh thần kiên định, nhất quán.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chưa phát huy hết tiềm năng nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước.

Ngoài ra, bối cảnh mới là Trung ương và Bộ Chính trị vừa qua đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn để tiến vào kỷ nguyên mới.

Vì vậy, BCH Trung ương đã thảo luận, thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18 về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu cho phù hợp với tình hình và khả năng thực hiện trên thực tế, đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp. Về nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể, BCH Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện.

Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật về một số định hướng lớn cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024 chính là một bước như vậy.

Tuy nhiên, theo tin mới nhất, tại phiên họp chuyên đề, Ban Chỉ đạo nhận thấy còn nhiều ý kiến khác nhau nên đã đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo, nhất là những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, trong tháng 9 tới.

Ban Chỉ đạo lưu ý cần nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ.

Theo yêu cầu ấy, các quan điểm, định hướng và chính sách quan trọng cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024 cũng như các luật có liên quan về thuế, nhà ở, đầu tư, kinh doanh, bất động sản, quy hoạch, bảo vệ môi trường, địa chất và khoáng sản… cần được luận giải đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục và khả thi.

Được biết, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai đang được triển khai trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” cho kịp tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới.

Dự thảo mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố để người dân góp ý là dựa trên báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 12. Một số định hướng lớn cho lần sửa đổi này vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Khi cấp thẩm quyền có kết luận, dự thảo sẽ tiếp tục được điều chỉnh cho phù hợp với các chỉ đạo chính trị.