Tiểu đêm nhiều lần ở nam giới có phải là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt? 07/11/2025 09:13

(PLO)- Tiểu đêm tưởng chừng vô hại, nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư tuyến tiền liệt mà nam giới không nên bỏ qua.

Podcast:

Theo The Times of India, đi tiểu thường xuyên ở nam giới, đặc biệt là vào ban đêm (còn gọi là tiểu đêm), có thể là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt và không nên bỏ qua. Tiểu đêm là tình trạng bạn thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi tiểu và nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và cuộc sống hàng ngày. Tình trạng này có thể do ung thư tuyến tiền liệt, phì đại lành tính tuyến tiền liệt (BPH) hoặc bàng quang hoạt động quá mức.

Ung thư tuyến tiền liệt có thể chèn ép niệu đạo hoặc ảnh hưởng đến chức năng bàng quang, dẫn đến các triệu chứng như dòng nước tiểu yếu, đau khi đi tiểu hoặc có máu trong nước tiểu. Việc sàng lọc và chẩn đoán sớm là chìa khóa, vì vậy nam giới gặp tình trạng đi tiểu thường xuyên nên đi khám bác sĩ ngay lập tức.

Tiểu đêm là gì và nó liên quan như thế nào đến ung thư tuyến tiền liệt

Tiểu đêm là tình trạng đặc trưng bởi nhu cầu đi tiểu thường xuyên vào ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ và các hoạt động hàng ngày. Tình trạng này có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm:

- Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH): Tuyến tiền liệt phì đại chèn ép vào niệu đạo, gây triệu chứng tiểu tiện bất thường.

- Bàng quang hoạt động quá mức: Gây ra cảm giác buồn tiểu đột ngột và dữ dội.

- Ung thư tuyến tiền liệt: Một loại ung thư ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt và có thể gây ra các triệu chứng tiết niệu, bao gồm tiểu đêm.

Ung thư tuyến tiền liệt có thể gây ra tiểu đêm bằng cách:

- Tắc nghẽn niệu đạo: Khối u trong tuyến tiền liệt có thể chèn ép niệu đạo, gây ra các triệu chứng tiết niệu, bao gồm tiểu đêm.

- Ảnh hưởng đến chức năng bàng quang: Ung thư tuyến tiền liệt cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng bàng quang, dẫn đến các triệu chứng như tiểu đêm.

Tại sao nam giới không nên bỏ qua tiểu đêm

Mặc dù tiểu đêm có thể do nhiều yếu tố gây ra, nhưng nam giới cần đặc biệt lưu ý đến triệu chứng này và tham khảo ý kiến bác sĩ. Việc bỏ qua tiểu đêm có thể dẫn đến:

Chẩn đoán chậm trễ: Việc không điều trị tiểu đêm có thể dẫn đến chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt chậm trễ, từ đó ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Giảm chất lượng cuộc sống: Tiểu đêm có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, gây rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.

Tiểu đêm thường xuyên có thể là dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Các triệu chứng khác của ung thư tuyến tiền liệt

Ngoài tiểu đêm, ung thư tuyến tiền liệt có thể gây ra một loạt các triệu chứng, bao gồm:

- Khó bắt đầu hoặc ngừng tiểu: Dòng nước tiểu yếu hoặc ngắt quãng có thể là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt.

- Đi tiểu đau: Đau hoặc nóng rát khi đi tiểu có thể là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt.

- Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch: Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch có thể là triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt

- Rỉ nước tiểu bất ngờ

- Đau lưng và xương

- Rối loạn cương dương.

- Cảm thấy rất mệt mỏi

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

Tầm soát và chẩn đoán

Phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt là yếu tố then chốt giúp điều trị hiệu quả. Nam giới nên chủ động trao đổi với bác sĩ về các yếu tố nguy cơ và lựa chọn phương pháp tầm soát phù hợp.