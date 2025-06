Tỉnh Đồng Tháp giữ vững đà tăng trưởng toàn diện 26/06/2025 17:44

(PLO)- Kinh tế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá; công tác an sinh, hỗ trợ cán bộ, công chức sau sắp xếp tổ chức được triển khai đồng bộ.

Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trong 6 tháng đầu năm 2025, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì ổn định. Diện tích, tiến độ và năng suất lúa vụ Đông Xuân và Hè Thu đạt kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận giảm do giá bán có xu hướng giảm nhẹ. Các loại cây trồng như cây ăn trái, sen và hoa màu tiếp tục phát huy hiệu quả. Lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ổn định, sản lượng cá tra tăng, giá bán đang có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Các loại cây trồng trong đó có sen của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả

Chế biến các sản phẩm từ sen Đồng Tháp

Về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã đạt 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 58 xã đạt chuẩn nâng cao, 6 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Đồng thời, 12/12 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vào ngày 29-6 tới, UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức hội nghị công bố tỉnh nông thôn mới.

Về chương trình OCOP, tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch tập huấn, giám sát chất lượng và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cho các sản phẩm tiềm năng tham gia đợt đánh giá đầu năm 2025. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 581 sản phẩm OCOP của 248 chủ thể, trong đó có 464 sản phẩm đạt 3 sao, 116 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Công nghiệp, thương mại và xuất khẩu tăng trưởng tích cực

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6-2025 tăng 3,35% so với tháng trước, tăng 12,51% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, chỉ số này ước tăng 8,51% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.037,37 triệu USD, tăng 14,02%; kim ngạch nhập khẩu đạt 405,67 triệu USD, tăng 9,86%.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là hơn 8.421 tỉ đồng; đến ngày 23/6, tỉnh đã giải ngân 2.360 tỉ đồng, đạt 28,03%, tăng hơn 7,5% so với tháng trước. Tỉnh cũng đang tích cực cung ứng cát cho các dự án cao tốc quốc gia, đạt tỉ lệ cung ứng từ 59,98% đến 95,51% theo từng tuyến. Đồng thời, đã giới thiệu 4 mỏ cát mới phục vụ cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Tính đến ngày 15-6, thu ngân sách đạt 4.480,9 tỉ đồng (đạt 44,36% dự toán); chi ngân sách ước đạt 9.094,4 tỉ đồng (đạt 42,55%, tăng 21,04% so với cùng kỳ). Tỉnh đã phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp nhận các hạng mục thuộc Dự án cải tạo nút giao An Bình và chuẩn bị bố trí ngân sách để triển khai.

Về thu hút đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, Đồng Tháp ghi nhận 18 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 11.440 tỉ đồng; có 521 doanh nghiệp thành lập mới. Dự án xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo đang được khẩn trương triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-6.

Đảm bảo chính sách cho hơn 1.100 cán bộ, công chức, lao động bị ảnh hưởng khi sắp xếp tổ chức

Lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 24.500 lao động, trong đó hơn 1.200 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Du lịch Đồng Tháp tiếp tục khởi sắc, lũy kế 6 tháng đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 18,4%, tổng thu đạt 1.640 tỉ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ.

Về cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy, đến hết tháng 6, Đồng Tháp dự kiến giải quyết chính sách cho hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi sắp xếp tổ chức theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả điều hành, tỉnh đã tổ chức Hội nghị phân tích và đánh giá Chỉ số PCI, PGI năm 2024; ban hành các kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính, phục vụ hành chính công trong năm 2025.