Tổ chức hát ở ban công nhà mình cũng phải theo pháp luật

Nhiều người cho rằng trong khuôn viên nhà mình, mình muốn tổ chức hát hò thế nào cũng được. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định pháp luật, điều này chưa hẳn đúng.

Hát trên ban công nhà mình không phải là điều hiếm gặp.Nótừng là hình thức đẹp khi thế giới bước vào đợt dịch COVID-19 căng thẳng hồi năm 2021. Lúc đó, tại Ý, người dân đã kêu gọi nhau đem nhạc cụ hay… xoong nồi ra ban công để ca hát, động viên nhau vượt qua đại dịch.

Ở nước ta, cũng có nhiều người hát trên ban công, nhưng hình thức này thực sự gâyđược chú ý là từ chính ca sĩ Tuấn Hưng. Vào năm 2019, nam ca sĩ này cũng từng biến ban công nhà mình thành một sân khấu nhỏ. Đã có hàng ngàn khán giả đứng xem và cổ vũ nhiệt tình cho nam ca sĩ.

Sở dĩ có không khí cuồng nhiệt của khán giả này một phần do Tuấn Hưng là ca sĩ nổi tiếng, phần khác là do lợi thế của không gian khi ban công nhà anh hướng ra phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - nơi được nhiều người đến vui chơi vào mỗi buổi tối, nhất là tối cuối tuần.

Lần “ngẫu hứng phố” đó với nhiều người là một dấu ấn đẹp tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, nơi người hâm mộ được lắng nghe thần tượng cất cao tiếng hát, nơi mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.

Nhưng sự tự nhiên và ngẫu hứng dường như đã vượt quá khuôn khổ pháp luật ở sự kiện tối 4-9. Trả lời báo chí, một lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biếttrước đó Tuấn Hưng được yêu cầu dừng buổi diễn nhưng anh này vẫn tiếp tục tổ chức đêm nhạc tại nhà riêng để phục vụ miễn phí người hâm mộ. Sau sự kiện, nam ca sĩ này đã ký biên bản, chấp nhận bị phạt.

Có thể thấy, việc Tuấn Hưng hát tại ban công nhà mình không còn đơn thuần là vài ba người hát cho nhau nghe nữa, mà nó mang tính biểu diễn nghệ thuật, nhất là sự kiện này đã lôi cuốn, tập trung đông người, gây tiếng ồn lớn, tại vùng phụ cận không gian phố đi bộ… Do đó, hoạt động này cần phải được chịu sự chi phối, ràng buộc của pháp luật, mà cụ thể là sự quản lý của Sở VH-TT Hà Nội. Bởi lẽ, đơn vị này cần phải nắm được danh sách bài hát, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy…

Nhiều quan điểm cho rằng ca sĩ hát ở ban công nhà mình là quyền tự do của họ. Tuy nhiên, tự do của cá nhân phải được hiểu là trong khuôn khổ pháp luật, tự do của người này không được ảnh hưởng đến người khác, đến cộng đồng.

Bởi lẽ, đây là phố đi bộ, không phải ai cũng có nhu cầu thụ hưởng tiếng hát của Tuấn Hưng, tương tự như việc không phải ai cũng muốn nghe karaoke miễn phí từ hàng xóm. Ngoài ra, dù ca sĩ Tuấn Hưng không chủ trương nhưng hoạt động ca hát tại nhà của anh đã khiến một số lượng lớn khán thính giả tập trung, ít nhiều gây cản trở quyền của người khác khi họ chỉ muốn thong dong dạo phố chứ không hẳn muốn ngước cổ xem, nghe anh hát hò.

Hát ở ban công nhà mình nhưng âm thanh của tiếng nhạc, tiếng hát lại chẳng quẩn quanh ở ban công. Giữa sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, chỉ cần một cá nhân quá khích khuấy đảo không gian ấy lên, chẳng ai dám chắc mọi thứ sẽ diễn ra trong an toàn, trật tự. Một sự kiện tập trung đông người thì nguy cơ về mất an ninh trật tự, cháy nổ… sẽ luôn hiện hữu. Biết đâu được, chẳng ai mong muốn nhưng lỡ có điều xui rủi xảy ra, người ta lại hỏi những câu đã cũ: “Chính quyền ở đâu?”.

Vì thế, việc UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xem xét xử phạt hành chính ca sĩ Tuấn Hưng là điều hoàn toàn có cơ sở.