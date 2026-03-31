Tổ chức Tuần lễ giới thiệu văn hóa Himalaya tại Việt Nam 31/03/2026 09:01

(PLO)- Tuần lễ chia sẻ và giới thiệu văn hóa Himalaya nhằm mang đến cho công chúng Việt Nam cơ hội tiếp cận gần hơn với một trong những vùng văn hóa đặc biệt của thế giới.

Nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không, OM Himalayas tổ chức Tuần lễ chia sẻ và giới thiệu văn hóa Himalaya với nhiều hoạt động như giao lưu với tác giả, trưng bày hình ảnh, chia sẻ trải nghiệm về đời sống, văn hóa Xứ Tuyết.

Thông qua chuỗi hoạt động này, tác giả Nguyễn Mạnh Duy mong muốn mang đến cho công chúng Việt Nam cơ hội tiếp cận gần hơn với một trong những vùng văn hóa đặc biệt nhất thế giới. Trước đó, sau buổi giao lưu tại TP.HCM, tác giả đã đưa cuốn sách tới với bạn đọc Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy. Ảnh nhân vật cung cấp

Tác phẩm do Thái Hà Books liên kết với NXB Thế giới phát hành, được xem là một trong những cuốn sách ảnh quy mô đầu tiên của tác giả Việt Nam viết riêng về vùng Himalaya.

Là nhà sáng lập OM Himalayas, Nguyễn Mạnh Duy cho biết cuốn sách được chắt lọc từ hơn một thập kỷ anh gắn bó với dãy Hi Mã Lạp Sơn và đời sống văn hóa của Xứ Tuyết.

Gần 500 trang sách in màu tái hiện những dãy núi hùng vĩ, những ngôi làng nằm cheo leo giữa mây tuyết, đời sống thường nhật của người dân bản địa, cùng các nghi lễ, tín ngưỡng và nhịp sống đặc trưng của vùng Himalaya. Điểm đặc biệt là phần lớn hình ảnh trong sách được tác giả chụp bằng máy ảnh film.

Theo Nguyễn Mạnh Duy, việc mang máy ảnh film theo các hành trình kéo dài qua nhiều quốc gia, nhiều cửa khẩu và điều kiện thời tiết khắc nghiệt không hề dễ dàng.

“Máy ảnh nhiều lần bị kiểm tra gắt gao tại cửa khẩu, những cuộn film phải đi qua nhiều hành trình đầy rủi ro. Nhưng chính sự khó khăn ấy lại khiến mỗi bức ảnh trở nên có trọng lượng hơn, như một dạng kết tinh của thời gian và trải nghiệm”- tác giả chia sẻ.

Nguyễn Mạnh Duy cho biết anh không chụp ảnh để làm nghề, mà để lưu giữ những điều đã đi qua trong suốt hành trình của mình. Không chỉ là một tập hợp ảnh, Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không còn là sự hòa quyện giữa nhiếp ảnh, ký sự và những chiêm nghiệm văn hóa.

Ảnh: TT

Thay vì kể lại những chuyến đi ngắn ngủi, tác giả dành trọn 12 năm để quan sát, ghi chép, đối thoại với vùng đất này trước khi chắt lọc thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

Theo Nguyễn Mạnh Duy, giá trị lớn nhất của Himalaya không nằm ở những đỉnh núi cao nhất thế giới, mà ở một hệ sinh thái tinh thần đặc biệt.

Sau nhiều năm trải nghiệm, anh đúc kết vùng đất này được hình thành từ năm yếu tố cốt lõi gồm thiên nhiên, văn hóa, con người, lối sống và đức tin. Năm yếu tố ấy tạo nên điều mà tác giả gọi là mandala ngũ đại, một cấu trúc năng lượng định hình nên đời sống của Xứ Tuyết.

“Đi nhiều đến mức tôi coi Himalaya như quê hương thứ hai. Điều giữ tôi ở lại không chỉ là núi, mà là đời sống văn hóa và tinh thần nơi đó”- Nguyễn Mạnh Duy nói.

Cách tiếp cận này giúp cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi của một ấn phẩm du ký hay nhiếp ảnh thông thường, trở thành nỗ lực giải mã Himalaya từ bên trong bằng trải nghiệm cá nhân và sự tích lũy dài hạn.

Sinh năm 1985, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Mạnh Duy từng có 10 năm làm báo trước khi dành trọn tâm huyết cho Himalaya từ năm 2014.

Bên cạnh hành trình nghiên cứu và thực hành văn hóa, anh còn được biết đến là người Việt chinh phục ba đỉnh núi cao trên 8.000 m thuộc dãy Himalaya, trong đó có đỉnh Everest.

Tuy nhiên, theo Nguyễn Mạnh Duy, điều giữ chân anh với Himalaya không phải những cột mốc chinh phục, mà chính là đời sống văn hóa và tinh thần đặc biệt của vùng đất này.