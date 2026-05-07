Tòa tuyên 4 bị can hạn chế đi lại trong vòng 6 tháng 07/05/2026 10:21

(PLO)- 4 bị can khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, trong đó có việc bị hạn chế đi lại từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau trong vòng 6 tháng.

Mới đây, TAND Khu vực 8 - TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và phiên họp để xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội, với 18 bị can bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Trong số 18 bị can, có nhiều người chưa đủ 18 tuổi, vẫn còn đang đi học nên được xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Cáo trạng của VKSND Khu vực 8 - TP.HCM xác định, do cùng có quan hệ tình cảm với với một bạn gái tên V, nên N.M.P và B.L.A.K nảy sinh mâu thuẫn và hẹn gặp nhau để nói chuyện.

Các bị cáo và bị can tại TAND Khu vực 8 - TP.HCM. Ảnh: TĐ

Trước khi gặp nhau, cả P và K gọi thêm bạn của mình tham gia và chia thành hai nhóm, khi đi mang theo rựa, dao tự chế và bom xăng. Đến khoảng 18 giờ ngày 2-4-2025, hai nhóm mang theo hung khí và di chuyển trên nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực thuộc ấp 23 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (cũ), hai nhóm gặp nhau.

Tại đây, P liền ném bom xăng về phía nhóm của K gây cháy, rồi cả nhóm quay xe bỏ chạy thì bị nhóm của K truy đuổi. Trong quá trình rượt đuổi, 1 người trong nhóm của P bị chém thương tích.

Tại phiên tòa, TS Huỳnh Tấn Đạt, Trợ giúp viên pháp lý (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM) bào chữa cho ba bị can là những người chưa thành niên phạm tội, đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng.

Ông Đạt cho biết cả ba em thời điểm phạm tội còn rất trẻ, chỉ mới qua 16 tuổi. Đây là độ tuổi chưa hoàn thiện về tâm sinh lý nên nhận thức về tính chất, mức độ hành vi phạm tội không thể như người trưởng thành. Cả ba bị can chỉ vì một phút bồng bột, nghe theo lời bạn bè tham gia giúp bạn mà trở nên nóng nảy, muốn thể hiện bản thân, suy nghĩ nông cạn mà vướng vào lao lý.

Theo ông Đạt, mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn có tác dụng giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Trong vụ án này, các bị can rất mong muốn được tiếp tục đến trường lớp, gặp bạn bè, học nghề, để có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Từ đó, ông Đạt đề nghị HĐXX xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với ba bị can này.

Căn cứ vào tài liệu hồ sơ có trong vụ án, nhân thân của các bị can/bị cáo và tính chất mức độ, hành vi phạm tội, HĐXX đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với 4 bị can (3 bị can do ông Đạt bào chữa và 1 bị can khác) là giáo dục tại xã phường 01 năm; đồng thời cấm tiếp xúc người có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới 01 năm, hạn chế khung giờ đi lại từ 18 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau trong vòng 06 tháng.

Một số bị cáo khác đã đủ 18 tuổi, HĐXX tuyên phạt từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm 9 tháng tù (trong đó cho 2 bị cáo được hưởng án treo) về tội gây rối trật tự công cộng.