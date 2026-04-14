Tòa tuyên án kẻ đánh nữ quản lý cây xăng để cướp tiền 14/04/2026 19:21

(PLO)- Bị cáo Khánh dùng cây đánh nữ quản lý cây xăng để cướp hơn 25 triệu đồng rồi giả vờ không biết gì...

Ngày 14-4, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khánh (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tổng cộng 19 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, vào sáng 18-1-2025, tại nơi làm việc (một công ty xăng dầu thuộc xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh), Khánh đã dùng một đoạn kim loại, đánh liên tiếp nhiều lần vào bà NTU (người quản lý tại đây) khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi gây án, Khánh lấy đi số tiền 25.102.000 đồng trong két sắt rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Khánh tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Khánh còn quay lại hiện trường, rút nguồn điện camera giám sát rồi chạy xe đến trụ sở Công ty nói dối với chủ là “không biết bà U ở đâu, điện thoại cũng không nghe máy”.

Hiện trường nơi vụ án xảy ra. Ảnh: CA

Chủ cơ sở nhanh chóng cùng nhân viên cây xăng tìm kiếm bà U. Khi đến nơi thì thấy bà U nằm bất tỉnh, nhanh chóng báo Công an và đưa bà U đi cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Cùng ngày, Khánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra.

Kết quả giám định cho thấy bà U bị tổn thương cơ thể lên đến 76%, với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng như dập não, gãy xương mặt, vỡ xoang hàm và nhiều vết thương khác. Cơ quan chuyên môn nhận định nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có khả năng tử vong.

Quá trình điều tra cũng xác định động cơ gây án xuất phát từ việc Khánh cần tiền tiêu xài và trả nợ. Trong thời gian làm thuê, bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền do nạn nhân quản lý. Khi có cơ hội, Khánh đã chủ động thực hiện hành vi phạm tội với tính toán từ trước.

Bị cáo Nguyễn Công Khánh tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Về tài sản, số tiền bị chiếm đoạt là hơn 25 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Khánh đã sử dụng hơn 11 triệu đồng để tiêu xài và trả nợ, phần còn lại cất giữ trong người.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người khác. Tuy nhiên, do nạn nhân không tử vong ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên hành vi được xác định là giết người trong trường hợp chưa đạt. Đồng thời, việc dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản.

Cân nhắc toàn diện các tình tiết, tòa tuyên phạt Khánh 16 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, buộc bồi thường cho bị hại hơn 300 triệu đồng.