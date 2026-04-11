TP.HCM: Nạn nhân bị cướp xe máy nhận lại tài sản sau vài giờ trình báo 11/04/2026 21:40

(PLO)- Sau khi nhận lại xe máy bị cướp, anh Trọng đã gửi thư cảm ơn Công an xã Thái Mỹ vì nhanh chóng truy xét, bắt giữ kẻ cướp và thu hồi tài sản.

Ngày 11-4, anh Nguyễn Minh Trọng đã gửi thư cảm ơn đến Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thái Mỹ (TP.HCM), bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và phản ứng nhanh của lực lượng công an trong việc tìm lại tài sản bị cướp.

Anh Nguyễn Minh Trọng (nạn nhân trong vụ cướp) đã gửi thư cảm ơn đến Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thái Mỹ, TP.HCM. Ảnh: CA

Theo nội dung thư, chiều 10-4, trong lúc đi câu cá tại khu vực Kênh 23 (đường Tam Tân), anh Trọng bất ngờ bị hai đối tượng tấn công, đánh đập rồi cướp đi xe máy hiệu Honda Future màu trắng.

Sự việc xảy ra nhanh khiến nạn nhân hoang mang. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thái Mỹ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng và trấn an tinh thần bị hại.

Chỉ sau vài giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi tài sản để trao trả cho anh Trọng.

Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng công an cấp xã trong việc kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ quyền lợi của người dân và giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.