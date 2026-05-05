Tòa tuyên án nhóm bị cáo chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng 05/05/2026 15:12

(PLO)- Sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, hai bị cáo Oanh và Hà sẽ trả chi phí hoạt động và chi lương thưởng cho nhân viên, còn lại cả hai chia đôi...

Ngày 5-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hòa (33 tuổi; ngụ phường Long Bình, TP.HCM) 12 năm tù; Đào Thị Kiều Oanh (37 tuổi; ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) 11 năm tù, cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, 38 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo cáo trạng, Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa có quan hệ quen biết do cả hai trước đó có thời gian cùng làm nhân viên tư vấn (Telesale), quản lý nhóm nhân viên tư vấn, giám sát viên/quản lý chung (Supervisor) của các công ty tài chính.

Tháng 7-2022, bị cáo Oanh nhờ người yêu lập Công ty P&L để tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.

Tháng 10-2022, bị cáo Oanh gặp Hòa và cùng thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng vốn, thuê nhà, mua sắm trang thiết bị văn phòng chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của khách hàng thông qua hình thức tư vấn, chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Oanh mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng; thuê gian hàng ảo thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử. Bị cáo Hòa thuê người viết phần mềm Microsip (giấu số điện thoại gọi đi, tạo số điện thoại ảo); thuê các bị cáo khác làm nhân viên IT, giải ngân để chuyển trả cho khách hàng...

Sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, hai bị cáo Oanh và Hà sẽ trả chi phí hoạt động và lương thưởng cho nhân viên, còn lại cả hai chia đôi.

Kết quả điều tra xác định, hai bị cáo Hòa và Oanh giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là hơn 1,8 tỉ đồng.

Các bị cáo Lê Thị Tuyết Hương, Dương Bảo Trâm giữ vai trò giúp sức tích cực trong vụ án thông qua việc ứng trước tiền giải ngân, được chia 1%/tiền giao dịch. Các bị cáo Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đức Bình là nhân viên IT giữ vai trò giúp sức tích cực trong vụ án thông qua việc quản lý, giám sát các Leader, Telesale; quản trị trang web...

5 bị cáo là các Leader, giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực thông qua việc đào tạo, quản lý và giám sát hoạt động của các Telesale.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh Quý (23 tuổi, ngụ TP.HCM, bị tuyên phạt 4 năm tù) cùng các bị cáo khác còn lại các Telesale, giữ vai trò đồng phạm thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và đã tư vấn khách hàng rút tiền trong thẻ tín dụng với tổng giao dịch từ gần 1 triệu đồng đến hơn 467 triệu đồng.

Trước đó, tại phần bào chữa, luật sư (LS) của bị cáo Trần Ngọc Thanh Quý mong HĐXX đánh giá khách quan toàn diện về bản chất vụ án, xác định đúng hành vi cấu thành tội phạm... để bị cáo Quý cùng các bị cáo khác có cơ hội sửa sai, sớm hòa nhập với xã hội.

LS cũng đề nghị HĐXX xem xét lại số tiền làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và không dùng số tiền của cả công ty, cả nhóm để truy tố chung cho các bị cáo là Telesale. Bởi vì mỗi bị cáo đều làm việc khác nhau, riêng biệt, độc lập... nếu như truy tố chung sẽ không đảm bảo tính công bằng, không phân hóa việc phạm tội.

LS cũng đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo Quý các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả...