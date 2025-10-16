Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm một số nước châu Âu 16/10/2025 18:30

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly sẽ có chuyến thăm Phần Lan và Bulgaria từ ngày 20 đến 24-10.

Chiều ngày 16-10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 đến 22-10 và thăm cấp Nhà nước tới Bulgaria từ ngày 23 đến 24-10.

﻿Ảnh: TTXVN

Phần Lan là đối tác bạn bè hữu nghị lâu năm của Việt Nam. Về chính trị và ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp, chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và tại khuôn khổ ASEAN, EU; hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển; hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, môi trường, văn hóa và giáo dục, giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác địa phương cũng phát triển tốt đẹp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, có các cuộc hội kiến với thủ tướng Phần Lan, phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan và gặp gỡ một số doanh nghiệp tiêu biểu Phần Lan cũng như có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Bulgaria là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950.

Và về quan hệ chính trị, ngoại giao, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp, trong đó có tiếp xúc cấp cao và triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, đối tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược ASEAN - EU, Liên minh Nghị viện thế giới.

Về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, hợp tác giữa hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển và hai bên cũng đã triển khai hợp tác trong các lĩnh vực khác như thành lập ủy ban hợp tác về khoa học, công nghệ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp, công nghệ thông tin truyền thông, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và có các hội kiến với Thủ tướng Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và lãnh đạo các chính đảng của Bulgaria; dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Sofia, Bulgaria và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.