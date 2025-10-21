Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam 21/10/2025 06:06

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là "Công ước Hà Nội").

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25-10, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Trước đó, ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, việc đăng cai lễ mở ký công ước này có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng vào dịp 80 năm ngày độc lập, 50 năm thống nhất đất nước, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là quốc gia thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Cũng diễn ra vào dịp 80 năm thành lập Liên hợp quốc, việc Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận lời cùng Việt Nam tham dự lễ mở ký, cho thấy sự coi trọng của Liên hợp quốc với công ước này, cũng như vị thế, vai trò của Việt Nam.

Việc Hà Nội được ghi nhận trong Công ước Hà Nội cho thấy quốc tế ghi nhận sự đóng góp của Việt Nam trong xây dựng công ước này, ngoài ra là tham gia đóng góp vào quy phạm, quy định của công ước nói chung.

Qua đó, đảm bảo quan hệ hợp tác, trên cơ sở bình đẳng chủ quyền của các quốc gia, chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu; khẳng định vai trò, vị thế cũng như nâng tầm của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước vào ngày 25 và 26-10, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.