Top mẫu xe có ghế lái chỉnh điện với mức giá phải chăng nhất 24/11/2025 20:19

(PLO)- Trước đây, ghế lái ô tô thường phải điều chỉnh thủ công bằng cần gạt, thì những năm gần đây, ghế lái chỉnh điện (trợ lực) đã trở nên phổ biến trên các mẫu xe đại chúng.

Tính năng ghế lái chỉnh điện mang lại khả năng điều khiển tiện lợi và chi tiết hơn cho người dùng. Dưới đây là danh sách những mẫu xe rẻ nhất tại Ấn Độ có ghế lái chỉnh điện.

Volkswagen Virtus: Giá từ 15 lakh Rs (gần 444 triệu đồng). Ảnh: Volkswagen.



Xe điện MG Windsor: Giá từ 15,15 lakh Rs (gần 450 triệu đồng)

Chiếc xe đầu tiên và duy nhất trong danh sách này là MG Windsor EV nổi tiếng. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng (trượt, ngả và điều chỉnh độ cao) bắt đầu từ phiên bản Exclusive cao cấp nhất. Điều thú vị là nếu mua Windsor EV thông qua chương trình BaaS của MG, mức giảm giá tương ứng sẽ biến nó thành chiếc xe rẻ nhất tại Ấn Độ có ghế lái chỉnh điện.

MG bán Windsor EV với các tùy chọn bộ pin 38kWh và 52,9kWh. Cả hai đều được kết nối với động cơ gắn phía trước công suất 136 mã lực. Xe có phạm vi hoạt động lên tới 449km.

Có rất nhiều đại diện sedan cỡ trung tuyệt vời, đầu tiên là Volkswagen Virtus. Từ phiên bản Topline trở đi, Virtus được trang bị tính năng chỉnh điện 6 hướng không chỉ cho ghế lái mà còn cho cả ghế phụ lái.

Các phiên bản Virtus cao cấp hơn có thể được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0 lít 3 xi-lanh công suất 115 mã lực. Ngoài ra còn có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5 lít 4 xi-lanh công suất 150 mã lực. Hộp số sàn 6 cấp là trang bị tiêu chuẩn. Động cơ 1.0 lít đi kèm hộp số tự động 6 cấp, động cơ 1.5 lít là hộp số DCT 7 cấp.

Kia Syros: Giá từ 14,56 lakh Rs (hơn 430 triệu đồng)

Kia Syros chú trọng nhiều vào không gian, sự thoải mái và tiện lợi. Do đó, chiếc SUV nhỏ gọn này được trang bị ghế lái chỉnh điện 4 hướng (trượt và ngả) kể từ phiên bản HTX+.

Các biến thể Syros có sẵn động cơ xăng tăng áp 1.0 lít công suất 120 mã lực với hộp số DCT 7 cấp. Xe còn có tùy chọn động cơ diesel 1.5 lít công suất 116 mã lực kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Verna: Giá từ 14,35 lakh Rs (khoảng 425 triệu đồng)

Nằm ở giữa danh sách này là mẫu sedan rẻ nhất được trang bị ghế lái chỉnh điện: Hyundai Verna. Phiên bản cao cấp nhất SX(O) chỉ được trang bị ghế lái chỉnh điện 4 hướng. Mức giá khởi điểm cao hơn Virtus và Slavia tới 65.000 Rupee.

Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng bộ đôi xe châu Âu này được trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng cho cả người lái và người phụ lái. Các tùy chọn hệ truyền động của Verna SX(O) bao gồm động cơ xăng 1,5 lít 115 mã lực (hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT) và động cơ xăng tăng áp 1,5 lít 160 mã lực (hộp số sàn 6 cấp hoặc DCT 7 cấp).

Kia Sonet: Giá từ 13,51 lakh Rs (khoảng 400 triệu đồng)

Một mẫu SUV nhỏ gọn khác của Kia là Sonet, được trang bị ghế lái chỉnh điện 4 hướng từ phiên bản GTX+ trở lên.

Giống như Syros, các biến thể Sonet có thông số kỹ thuật cao hơn này có sẵn động cơ xăng tăng áp 1.0 lít công suất 120 mã lực với hộp số DCT 7 cấp. Hoặc xe có tùy chọn động cơ diesel 1.5 lít công suất 116 mã lực với hộp số tự động 6 cấp.

MG Astor: Giá từ 13,23 lakh Rs (khoảng hơn 390 triệu đồng)

MG Astor là mẫu SUV hạng trung rẻ nhất được trang bị ghế lái chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng được bổ sung vào danh sách tính năng của Astor từ phiên bản Sharp Pro trở đi.

Các tùy chọn động cơ cho Astor chỉ giới hạn ở động cơ xăng 1,5 lít công suất 110 mã lực. Động cơ này có thể kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT 8 cấp.

Hyundai Venue: Giá từ 11,81 lakh Rs (gần 350 triệu đồng

Hyundai Venue thế hệ mới vừa ra mắt chính thức trở thành mẫu xe giá cả phải chăng nhất tại Ấn Độ được trang bị ghế lái chỉnh điện. Tính năng chỉnh điện 4 hướng bắt đầu từ phiên bản HX8 của mẫu SUV nhỏ gọn này. Đáng chú ý, phiên bản Venue N Line N10 cao cấp nhất cũng được trang bị ghế lái chỉnh điện 4 hướng.

Các tùy chọn hệ truyền động cho các phiên bản Venue này bao gồm động cơ xăng tăng áp 1.0 lít 120 mã lực quen thuộc với hộp số sàn 6 cấp và hộp số DCT 7 cấp. Xe còn có tùy chọn động cơ diesel 1.5 lít 116 mã lực kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.