Toyota biến minivan nhỏ gọn thành phòng khách di động 07/08/2025 18:14

(PLO)- Phiên bản Juno mới của dòng minivan nhỏ gọn Toyota Sienta khai thác cơn sốt xe cắm trại tại Nhật Bản với bộ nội thất dạng mô-đun, biến chiếc xe thành phòng khách, văn phòng hay phòng ngủ tùy ý.

Minivan nhỏ gọn có thiết kế đặc biệt cho mọi nhu cầu

Phiên bản Juno mới của dòng minivan nhỏ gọn Toyota Sienta khai thác cơn sốt xe cắm trại tại Nhật Bản với bộ nội thất dạng mô-đun, biến chiếc xe thành phòng khách, văn phòng hay phòng ngủ tùy ý. Ảnh: Toyota.



Phiên bản Juno mới của Toyota được phát triển từ Sienta, một chiếc minivan nhỏ gọn. Khoang hành khách phía sau đã được tái thiết kế để có tính linh hoạt cao. Thay vì hàng ghế thứ ba, khoang này được trang bị một bộ nội thất mô-đun có thể điều chỉnh cho nhiều mục đích khác nhau.

Người mua có thể chọn từ 5 mô-đun riêng lẻ hoặc một trong 4 bộ theo chủ đề: Thư giãn, làm mới, tập trung và thoải mái. Tùy thuộc vào lựa chọn, Sienta có thể trở thành một phòng khách, một phòng ngủ hoặc một văn phòng di động nhỏ gọn.

Nội thất xe minivan nhỏ gọn được bọc vải khử mùi, chống thấm nước và dầu, với các màu đen, nâu hoặc kaki.

Giá cả và tùy chọn

Toyota Sienta Juno được xây dựng trên phiên bản Hybrid Z. Xe có giá khởi điểm là 3.654.200 Yên (khoảng 620 triệu đồng) cho phiên bản dẫn động 2 bánh hoặc 3.852.200 Yên (khoảng 650 triệu đồng) cho phiên bản E-Four.

Giá của từng mô-đun nội thất riêng lẻ dao động từ 20.900 Yên (khoảng 3,5 triệu đồng) đến 72.600 Yên (khoảng 12,3 triệu đồng).

Nội thất xe minivan nhỏ gọn được bọc vải khử mùi, chống thấm nước và dầu, với các màu đen, nâu hoặc kaki. Ảnh: Toyota.



Đối với cấu hình đầy đủ, giá các gói tùy chọn từ 165.000 Yên (khoảng 28 triệu đồng) cho gói "Chill" đến 330.000 Yên (khoảng 56 triệu đồng) cho gói "Comfort".

Các tính năng an toàn được cải thiện

Ngoài phiên bản Juno, Toyota cũng công bố một số nâng cấp về trang bị an toàn cho dòng xe Sienta. Tất cả các phiên bản hiện đều được trang bị tiêu chuẩn phanh tay điện tử, chức năng giữ phanh, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ lái. Ngoài ra, tất cả các phiên bản, trừ bản cơ bản, đều được trang bị camera hành trình.