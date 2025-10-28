TP.HCM chốt thời gian khởi công nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 lên 60 m 28/10/2025 13:54

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành văn bản thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3 – đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm được triển khai theo Nghị quyết 98/2023/QH15, cơ chế đặc thù cho phép thành phố thực hiện đầu tư BOT đối với các công trình hạ tầng hiện hữu, nhằm đột phá trong phát triển giao thông đô thị.

Trước đó, HĐND TP đã thông qua chủ trương đầu tư dự án vào tháng 2-2025. Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 22 dài khoảng 8 km, hiện có mặt đường rộng chỉ 36-40 m, với 2 làn ô tô và 1 làn xe máy mỗi bên. Tuyến đường này từ lâu bị xem là điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ Tây Bắc thành phố, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Quốc lộ 22 sẽ được mở rộng lên 60m. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo kế hoạch, Quốc lộ 22 sau nâng cấp sẽ được mở rộng lên 60 m, gồm 10 làn xe lưu thông. Trong đó, 4 làn trung tâm dành cho ô tô chạy tốc độ tối đa 80 km/h, còn 6 làn bên ngoài giới hạn 60 km/h, giúp tách dòng phương tiện và đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, 7 cầu vượt sẽ được xây dựng tại các nút giao trọng điểm như Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc – Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười – Bà Triệu, Lý Thường Kiệt – Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi, Dương Công Khi – Lê Lợi, tạo nên mạng lưới lưu thông thông suốt, giảm thiểu xung đột giao cắt và ùn tắc kéo dài.

Tổng mức đầu tư của toàn dự án lên đến 10.424 tỉ đồng. Theo kế hoạch được UBND TP thống nhất, công trình sẽ khởi công vào quý III-2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Để bảo đảm tiến độ theo đúng lộ trình, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương ưu tiên tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, giải phóng mặt bằng và tổ chức đầu tư.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Việc cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 22 không chỉ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc, tai nạn kéo dài tại khu vực Tây Bắc mà còn tạo kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, đồng thời góp phần đưa hạ tầng giao thông TP.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ và bền vững.