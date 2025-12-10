TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026 10/12/2025 05:26

(PLO)- GRDP năm 2025 của TP.HCM ước tính tăng 8.03% là cơ sở để siêu đô thị phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10% cho năm sau.

Tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu (ĐB) đã dành nhiều thời gian thảo luận về mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Ba nhóm giải pháp để TP.HCM khắc phục hạn chế

ĐB Lê Minh Đức cho biết ông đánh giá cao nỗ lực của UBND TP.HCM trong việc điều hành kinh tế - xã hội, đảm bảo thu ngân sách vượt chỉ tiêu (đạt 112%) và giữ vững an ninh trật tự. Tuy nhiên, ĐB nói còn một số tồn tại, hạn chế đang kìm hãm sự phát triển của TP.

Trong đó, ĐB cũng cho rằng hạ tầng xã hội và đô thị đang “nợ” người dân những lời giải đáp về các nội dung như chỉ tiêu diện tích nhà ở xây dựng mới và công nghệ xử lý rác thải không đạt; chôn lấp rác, lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm, trong khi mục tiêu là công nghệ đốt rác phát điện; chỉ tiêu về giường bệnh và phòng học trên vạn dân không đạt.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trình tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Vị đại biểu nêu đề xuất ở ba nhóm giải pháp để TP dần khắc phục những hạn chế.

TP.HCM cần triển khai ngay mô hình “địa phương tự chủ” cho các khu vực trực thuộc, tăng quyền quyết định về nhân sự, ngân sách và quy hoạch cho địa phương để tăng tính linh hoạt và phản ứng nhanh.

“Cần tận dụng tối đa Nghị quyết 98 và các cơ chế đặc thù mới để phân cấp triệt để cho các đơn vị hành chính cấp dưới. TP.HCM cần đóng vai trò kiến tạo, giám sát và hậu kiểm, thay vì can thiệp sâu vào các quyết định hành chính cụ thể” - ĐB Lê Minh Đức nêu.

Cùng với đó, cần tập trung toàn lực cho hạ tầng kết nối vùng để phá vỡ thế chia cắt. Ưu tiên nguồn vốn và chỉ đạo quyết liệt để khép kín đường vành đai 3, khởi công đường vành đai 4 và các tuyến đường sắt đô thị (metro). Bởi đây là huyết mạch để kết nối cảng biển Vũng Tàu với Khu công nghiệp Bình Dương và trung tâm tài chính TP.HCM.

Ngoài ra, cần thúc đẩy nhanh thủ tục đầu tư cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để tạo động lực tăng trưởng mới, cạnh tranh với khu vực.

Hơn nữa, cần ưu tiên ngân sách và quỹ đất sạch để đầu tư cho giáo dục và y tế, quyết tâm giảm tình trạng quá tải trường, lớp học ở các địa phương có mật độ đô thị hóa cao; tiếp tục thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân; triển khai thực chất đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, tập trung vào nhà lưu trú cho công nhân tại các khu công nghiệp để an cư lạc nghiệp.

Cần xây dựng kịch bản tăng trưởng để đạt các mục tiêu

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Năm 2025, TP dự ước tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính đạt 8,03%; tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính đạt 2,74 triệu tỉ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước tính đạt 8.066 USD; tổng thu ngân sách ước tính đạt 748.438 tỉ đồng.

Từ mức GRDP năm 2025 ước tính tăng 8,03%, TP.HCM đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% vào năm 2026.

Chính quyền TP.HCM cho biết sẽ cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, mở rộng kinh tế số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư mạnh cho hạ tầng và hoàn thiện thể chế để tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng.

Cụ thể, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.800 USD, năng suất lao động tăng 7,5%, thu hút FDI hơn 11 tỉ USD, tổng thu ngân sách đạt hơn 805.000 tỉ đồng. TP cũng đặt mục tiêu chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số với tối thiểu 4%-5% ngân sách; 35 giường bệnh và 18 bác sĩ/10.000 dân; BHYT đạt 95%; hoàn thành 1.900 căn nhà ven kênh rạch cần di dời; thêm 25.287 căn nhà ở xã hội.

Đặc biệt, TP.HCM đẩy nhanh đầu tư công gần 148.000 tỉ đồng, ưu tiên các tuyến vành đai, cao tốc liên vùng và chuẩn bị đầu tư bảy tuyến metro. Kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối; triển khai thu phí TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).

Nêu ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM thời gian tới, ĐB Nguyễn Quốc Cường nhìn lại tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM chỉ đạt 4,49%; nếu chỉ tính giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19 là 2022-2025 cũng đạt 6,96%. “Vậy chúng ta có động lực gì giúp TP tăng tốc gấp đôi từ 4%-6% đến 10%-11% trong nhiệm kỳ mới?” - ông đặt câu hỏi và đề nghị TP xây dựng các kịch bản tăng trưởng để phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.