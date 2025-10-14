TP.HCM đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập 14/10/2025 09:27

(PLO)- UBND TP.HCM vừa ban hành công văn về việc tham mưu đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 đã được quyết định hoặc phê duyệt.

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố khẩn trương điều chỉnh dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 của TP.HCM sau sáp nhập, đảm bảo phù hợp với tiến độ theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính cũng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung tham mưu UBND TP đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hiện nay, các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 của TP.HCM (cũ), Bình Dương (cũ) và Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ) đều được phê duyệt và công bố quy hoạch vào năm 2024. Sau khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu để trở thành siêu đô thị TP.HCM mới, địa giới hành chính đã được mở rộng nên cần phải điều chỉnh quy hoạch để thực hiện thống nhất sau sáp nhập.

Để chuẩn bị cho việc điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, vào cuối tháng 9-2025, HĐND TP.HCM đã thông qua tờ trình tái lập lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, để tham mưu cho UBND TP và quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập.

Theo báo cáo về việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và đóng góp ý kiến phục vụ thẩm tra dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) của UBND TP.HCM, công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn TP sau hợp nhất được triển khai quyết liệt, bài bản, đóng vai trò then chốt trong việc định hướng phát triển không gian đô thị, đảm bảo đồng bộ với Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND TP đang tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thiết kế đô thị.

Cụ thể, tại khu vực TP.HCM (trước hợp nhất), UBND TP, các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các sở, ngành, đơn vị đã phối hợp trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng (rà soát điều chỉnh cục bộ 25 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng) các Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố;

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 tại Khu công viên phần mềm Quang Trung; phê duyệt, công bố 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 TP Thủ Đức; tổ chức thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh”. Hoàn thành công tác thi tuyển ý tưởng quy hoạch Công viên lịch sử văn hóa dân tộc.

Khu vực tỉnh Bình Dương (trước hợp nhất), phê duyệt 4 đồ án quy hoạch chung đô thị, 4 đồ án quy hoạch vùng huyện; đồng thời trình duyệt 7 đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tại các khu vực phát triển mới; tổ chức rà soát 92/92 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, xác định tính phù hợp với Quy hoạch tỉnh để hướng dẫn các địa phương cập nhật vào hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030...

Đã phối hợp với các địa phương triển khai lập Đề án kiến trúc cảnh quan đô thị trung tâm đối với 3 thành phố Dĩ An, Tân Uyên và Thuận An, định hình không gian đô thị hiện đại, văn minh, mang bản sắc riêng phù hợp đặc điểm từng địa phương.

Khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước hợp nhất), hoàn tất phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ; Đã tổ chức rà soát Quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu; Tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị mới Phước Hải, Quy hoạch phân khu 1/2000 Phân khu số 1 khu vực ven biển để thu hút đầu tư…Tính đến 8-10, trên địa bàn có tổng số 103 đồ án quy hoạch được phê duyệt (chưa tính quy hoạch chi tiết). Riêng Quy hoạch chi tiết có khoảng 432 đồ án được phê duyệt (bao gồm điểm dân cư nông thôn).