TP.HCM khắc phục khó khăn, vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 14/04/2026 10:44

(PLO)- Một số phường, xã trên địa bàn TP.HCM đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thời gian qua sở nhận được ý kiến của cá nhân, tổ chức về việc không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo trên địa bàn TP.

Liên quan những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo Sở Xây dựng đã đưa ra ý kiến góp ý sau khi khảo sát thực tế.

Một số xã, phường không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Ảnh: NC

Cụ thể, các vấn đề khó khăn liên quan pháp lý quy hoạch được quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 và điểm 1 khoản 1 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024).

Về quy hoạch xây dựng: nhiều khu vực chưa có quy hoạch chi tiết theo pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn, hoặc thiết kế đô thị riêng, hoặc quy chế quản lý kiến trúc (một số trường hợp quy hoạch đã hết hạn ngày 31-12-2021 theo Điều 41 Luật kiến trúc 2019) được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Về thực trạng cấp giấy phép xây dựng: Một số xã, phường hiện đang căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến trúc cũ (đã hết hạn), quy chuẩn về quy hoạch xây dựng để cấp phép xây dựng.

Ngoài ra, một số phường, xã đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp phép xây dựng do chưa có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt nên chưa có cơ sở để cấp phép xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy hiện nay việc không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đa số thuộc các khu vực sau:

Khu vực chưa có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khu vực có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (tuy nhiên đã hết hạn ngày 31-12- 2021 theo Điều 41 Luật kiến trúc 2019).

Khu vực có quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 nhưng chưa có quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chính vì vậy, để có cơ sở xem xét, giải quyết các khó khăn vướng mắc về cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Côn đảo rà soát khó khăn, vướng mắc về mặt quy hoạch thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, các địa phương đề xuất giải pháp, có văn bản gửi về Sở Xây dựng. Sở Xây dựng sẽ phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các sở, ngành khác có liên quan, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét và chỉ đạo.