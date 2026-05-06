TP.HCM mong được chủ động cân đối, phân bổ biên chế phù hợp 06/05/2026 20:27

(PLO)- Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể tại TP.HCM đối mặt với áp lực lớn về nhân lực.

Ngày 6-5, đoàn khảo sát do Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ TP.HCM đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đoàn khảo sát do Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Đảng bộ TP.HCM đã giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, ổn định hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên có chuyển biến về số lượng, cơ cấu, chất lượng, đồng thời quan tâm các khu vực, đối tượng đặc thù.

Việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú cơ bản đi vào nền nếp.

Nêu ý kiến tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể tại TP.HCM đang đối mặt với áp lực rất lớn về nhân lực.

Từ thực tiễn tại TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết kiến nghị Trung ương cho phép TP dựa trên khung biên chế tổng thể để chủ động cân đối, phân bổ biên chế cho phù hợp với đặc thù từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với các tổ chức Đảng trong khu vực ngoài Nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, loại hình doanh nghiệp.

Trong đó, cần tăng thẩm quyền cho địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện để tổ chức Đảng trong khu vực này hoạt động thực chất, hiệu quả hơn.

Ông Lê Quốc Phong cũng nêu quan điểm, công tác phát triển Đảng không nên áp chỉ tiêu một cách cào bằng mà cần căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng tạo nguồn của từng địa bàn, đơn vị để xác định chỉ tiêu cụ thể. Các nguồn có thể phát triển đảng là từ nguồn sinh viên; chú trọng bồi dưỡng, phát hiện nguồn kết nạp Đảng trong công nhân, đội ngũ y bác sĩ… Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên liên thông.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá, qua khảo sát tại TP.HCM, đoàn công tác ghi nhận nhiều nội dung có giá trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ thực tiễn phong phú của TP.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của TP.HCM để hoàn chỉnh báo cáo, trình cấp có thẩm quyền. Ảnh: THANH TUYỀN

Về việc số hóa toàn trình các thủ tục hành chính trong Đảng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất, kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, đảng viên. Qua đó, dần đồng bộ các trường thông tin, tạo nền tảng quản lý thống nhất, liên thông, phục vụ tốt hơn công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.