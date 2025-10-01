TP.HCM: Mưa lớn khiến cây xanh bật gốc đè trúng hai bà cháu 01/10/2025 23:04

(PLO)- Một trong 3 cây xanh bật gốc đổ ra đường đè trúng hai bà cháu đang tham gia giao thông.

Tối 1-10, khi trời mưa lớn người phụ nữ lái xe máy chở cháu trai học lớp 5 đi học về, thì bất ngờ bị một cây lớn bật gốc đè lên người. Hiện tại, hai bà cháu đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Cây xanh bật gốc đè trúng hai bà cháu. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 19 giờ, khi trời đang mưa lớn thì 3 cây xanh trên vỉa hè đường Tân Hòa (phường Đông Hòa, TP.HCM) bất ngờ bật gốc đổ ra đường.

Lúc này, một trong 3 cây xanh cao hơn khoảng hơn 10 mét, có đường kính khoảng 45 cm đổ ra đường đè trúng người phụ nữ chở cháu trai học lớp 5 trên đường đi học về.

Thấy vậy, người dân đã hô hoán nhau kéo hai bà cháu ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 3 cây xanh trồng bật gốc nằm chắn ngang đường, cách nhau khoảng 10 đến 20 mét.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Đông Hòa đến hiện trường cắt cây, giải phóng hiện trường để các phương tiện lưu thông.