TP.HCM: Nam học sinh lớp 8 rơi từ lầu 2 xuống sân trường 29/09/2025 15:43

(PLO)- Trong giờ ra chơi, nam học sinh lớp 8 bất ngờ rơi từ lầu 2 xuống sân trường.

Chiều 29-9, Công an phường Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ vụ nam học sinh lớp 8 tại trường THCS Phú Mỹ (phường Bình Dương, TP.HCM) rơi từ lầu 2 xuống sân trường.

Trường THCS Phú Mỹ, nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, vào 9 giờ 35 khi vừa hết tiết 2 chuẩn bị vào tiết 3, nam học sinh lớp 8 bất ngờ rơi từ lầu 2 xuống sân trường.

Thấy vậy, các giáo viên đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu. Hiện tại nam học sinh đã được gia đình cho chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Bà Phạm Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Mỹ, xác nhận có sự việc này. Bà Thủy cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã cử một phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm đi theo và túc trực tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình.

Trong chiều nay, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ xuống bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên gia đình.

Bà Thủy thông tin thêm, thời điểm xảy ra sự việc thì có camera ghi lại. Hình ảnh cho thấy nam học sinh tự leo lên lan can của lầu 2 rồi rơi xuống.

Trao đổi với PLO, ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương, cho biết hiện lực lượng công an đang trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.