TP.HCM: Phường Phú Thuận bầu Chủ tịch HĐND, UBND phường 30/03/2026 18:18

Chiều 30-3, HĐND phường Phú Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy và quyết định các nội dung quan trọng theo luật định.

Theo báo cáo, cuộc bầu cử trên địa bàn phường được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, với tỈ lệ cử tri tham gia đạt 99,68%, qua đó đã bầu ra 23 đại biểu HĐND phường khóa I tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Thường trực Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND phường khoá I (2026-2031). Ảnh: THU DUYÊN

Tại kỳ họp, HĐND phường đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách 23 đại biểu HĐND phường Phú Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau đó, các đại biểu đã được trao giấy chứng nhận, huy hiệu và thẻ đại biểu, chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Thường trực Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND phường. Ảnh: THU DUYÊN

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường Phú Thuận đã bầu ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch HĐND phường; bà Hồ Thị Phước Lộc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND phường; bà Châu Thị Ngọc Hà, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Phạm Bảo Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.

Đồng thời, HĐND phường cũng tiến hành bầu ông Lê Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy phường giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường. Phó Chủ tịch UBND phường là bà Dương Thị Cẩm Hồng và ông Nguyễn Tuấn Khải.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp. Ảnh: THU DUYÊN

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận, nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu để kiện toàn tổ chức bộ máy và định hướng hoạt động cho cả nhiệm kỳ.

Ông đề nghị HĐND, UBND phường nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

“Việc kỳ họp xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026, sẽ làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn” – ông Thắng đánh giá và bày tỏ tin tưởng HĐND phường Phú Thuận khóa I sẽ phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.