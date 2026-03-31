TP.HCM: Phường Sài Gòn bầu chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ mới 31/03/2026 20:57

(PLO)- Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Sài Gòn khóa I, ông Nguyễn Tấn Phát được bầu làm chủ tịch HĐND phường.

Ngày 31-3, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Sài Gòn khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đã bầu bộ máy chính quyền địa phương, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của phường trong năm năm tới.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử đã báo cáo kết quả và trao giấy chứng nhận cho 18 đại biểu HĐND phường vừa trúng cử. Đồng thời, thống nhất bầu ra các chức danh lãnh đạo nòng cốt của bộ máy chính quyền.

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết tín nhiệm bầu các vị trí chủ chốt của HĐND phường, UBND phường. Cụ thể, ông Nguyễn Tấn Phát làm Chủ tịch HĐND phường, ông Huỳnh Kim Hiền làm Phó Chủ tịch HĐND.

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh làm Chủ tịch UBND phường. Hai phó chủ tịch UBND phường là bà Ngô Hải Yến và ông Trần Công Hậu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, khẳng định tập thể lãnh đạo mới đều thể hiện quyết tâm xây dựng một chính quyền chuyên nghiệp, minh bạch, gần dân và sát dân.

HĐND và UBND phường cam kết sẽ luôn chủ động lắng nghe, phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời các vấn đề sát sườn của một đô thị trung tâm, từ cải cách hành chính đến nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.