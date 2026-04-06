TP.HCM sẽ thu hồi quỹ nhà đất tái định cư 'đắp chiếu' để tránh lãng phí 06/04/2026 18:08

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư đã phân bổ cho các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.

Theo Sở Xây dựng, trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở, đất ở phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm đang ngày càng cấp thiết, một số quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư vẫn chưa được khai thác hiệu quả hoặc chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Từ thực trạng đó, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất tái định cư đã bố trí nhưng chưa sử dụng trên địa bàn để khai thác, sử dụng hiệu quả.

Qua chỉ đạo của UBND TP, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã và Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá chặt chẽ nhu cầu tái định cư và thực trạng quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn.

Nhu cầu về nhà ở, đất ở phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm đang ngày càng trở nên cấp thiết. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

"Trong bối cảnh nguồn lực nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư có hạn, các cơ quan địa phương cần chủ động đổi mới phương thức tiếp cận, không chỉ dừng lại ở các báo cáo số liệu chung chung mà cần cố gắng sâu sát vào thực tế nhu cầu của người dân thuộc diện tái định cư.

Từ đó, địa phương khi đăng ký sử dụng nguồn nhà ở, đất ở tái định cư cần đảm bảo tính khả thi, đúng đối tượng và sâu sát với nhu cầu thực tế; hạn chế để xảy ra tình trạng đăng ký nhưng quá lâu không sử dụng, dẫn đến quỹ nhà ở, đất ở bị bỏ trống kéo dài, gây xuống cấp và lãng phí tài sản công. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là thước đo trách nhiệm địa phương trong việc giải quyết bài toán an cư cho người dân và tối ưu hóa nguồn lực của TP" - báo cáo từ Sở Xây dựng nêu rõ.

Sở Xây dựng đề nghị UBND 90 phường, xã (trên địa bàn thành TP.HCM trước sáp nhập, không bao gồm 12/102 phường trên địa bàn TP Thủ Đức cũ) phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các phường, xã Bến Thành, Bàn Cờ, Xóm Chiếu, An Đông, Bình Tiên, Tân Mỹ, Chánh Hưng, Vườn Lài... khẩn trương rà soát thật kỹ lại nhu cầu tái định cư của từng dự án đầu tư công trên địa bàn đã được phân bổ.

Trường hợp dự án nào đã được phân bổ nhưng không còn nhu cầu sử dụng quỹ nhà ở, đất ở đã được phân bổ hoặc tiến độ bố trí quá chậm, không còn khả quan, đề xuất hoàn trả lại cho TP làm cơ sở để Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND TP xem xét cân đối, điều chuyển, phân bổ cho các dự án khác có nhu cầu. Tránh để tình trạng dự án cần gấp thì không có quỹ nhà, dự án có quỹ nhà nhưng quá chậm hoặc không sử dụng.

"Việc sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất tái định cư là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nhằm tránh lãng phí nguồn lực TP và đảm bảo an sinh xã hội.

Trường hợp UBND các phường, xã không rà soát kỹ nhu cầu tái định cư, không đề xuất hoàn trả nhưng sử dụng không hiệu quả quỹ nhà ở, đất ở đã được phân bổ, dẫn đến tình trạng để trống kéo dài, xuống cấp, lãng phí sẽ chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM" - Sở Xây dựng nêu.